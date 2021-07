Filmul alegerilor cu scandal de la filiala PNL din Sectorul 4: "Niste gorile cu ceafa lata i-au zis sa faca pasi lui Ludovic Orban"

Filmul "imbrancelii"

Ce spune Pavel Popescu

Pavel Popescu a obtinut 395 de voturi, iar contracandidatul sau, sustinut de presedintele Ludovic Orban , Mihai Belu, 201 voturi.Asa cum s-a intamplat si la filiala PNL Sector 2, acolo unde fostul ministru al Educatiei Monica Anisie a fost reconfirmata in functie, si la scrutinul pentru filiala PNL Sector 4 au fost prezenti si cei doi contracandidati la sefia Partidului National Liberal - actualul presedinte PNL, Ludovic Orban , si prim-ministrul Florin Citu "Felicitari, Pavel! Impreuna suntem echipa castigatoare. PNL nu este o dictatura si va rog pe cei care sunteti sunati si amenintati sa iesiti public si sa spuneti acest lucru"", a transmis Florin Citu la finalul alegerilor.Asa cum era de asteptat, avand in vedere lupta acerba dintre Ludovic Orban si Florin Citu pentru sefia Partidului National Liberal (PNL), alegerile de la Sectorul 4 nu au fost lipsite de incidente. La scurt timp dupa reconfirmarea lui Pavel Popescu in funtea filialei, mai multe site-uri de stiri si televiziuni au sustinut ca presedintele PNL Ludovic Orban a fost imbrancit la eveniment de catre bodyguarzii care ar fi fost angajati chiar de catre Pavel Popescu. Imaginile cu bodyguarzii prezenti la alegerile PNL Sector 4 au facut inconjurul site-urilor de stiri, iar reactiile din tabara lui Ludovic Orban nu au intarziat sa apara.Astfel, Adrian Moraru, secretar general adjunct al PNL Bucuresti si unul dintre oamenii apropiati lui Ludovic Orban a scris ca alegerile de la PNL Sector 4 au fost marcate de o premiera trista pentru PNL: "niste gorile cu ceafa lata platite sa << faca ordine >> si care i-au zis sa faca pasi lui Ludovic Orban"."Mi-am propus sa nu comentez alegerile interne. Dar aseara a fost o premiera. Presedintele national al partidului este imbrancit de pe scena amplasata in curtea sediului central de niste gorile cu ceafa lata platite sa << faca ordine >> si care i-au zis sa faca pasi", a scris Adrian Moraru, secretarul general adjunct al PNL Bucuresti, pe pagina sa de Facebook . Acesta a reamintit si de episodul in care fostului lider al partidului Theodor Stolojan i s-a spus ca nu este membru PNL. "Putem sa adaugam si scena epocala, tot cu gorile, cand fostului presedinte/ premier europarlamentar Stolojan, seful << BEC-ului >> acestor alegeri interne, venit sa isi plateasca cotizatia i s-a spus pe acelasi ton ca nu stiu cine e el si ca sa se care dracu de acolo ca nu e in evidentele filialei", a mai scris Moraru pe Facebook.De cealalta parte, insa, Pavel Popescu, presedintele PNL Sector 4 a precizat ca Ludovic Orban nu a fost imbrancit la sedinta de marti seara, ci unul dintre bodyguarzi a refuzat initial accesul pe scena a presedintelui PNL pentru ca nu l-a recunoscut. Potrivit lui Pavel Popescu, situatia a fost remediata la scurt timp cand Ludovic Orban si-a ridicat privirea si a putut fi recunoscut de catre bodyguard, care i-a permis accesul pe scena."Presedintele Ludovic Orban a vrut sa urce pe scena, dar nu era pe treptele de jos ale scenei si nu a fost recunoscut de bodyguarzii care stateau la intrarea de pe scena pentru ca oamenii sa se aranjeze la rand. Cand presedintele si-a ridicat capul si a fost vazut de acel bodyguard a fost, desigur, lasat sa intre pe scena. Cel care nu l-a recunoscut si-a cerut scuze si lucrurile au mers mai departe.A fost doar o chestiune de inflamare punctuala, nu a fost vorba de o imbranceala. Compania care ne-a asigurat securitatea evenimentului a fost exact aceeasi companie care a asigurat securitatea si la evenimentul asigurat de PNL Sector 1, cat si PNL Sector 6", a precizat si Pavel Popescu.Mentionam ca, desi multi jurnalisti au scris despre o imbranceala a presedintelui PNL la alegerile de la PNL Sector 4, in spatiul media, pana la aceasta ora, nu au aparut imagini care sa demonstreze acest lucru.