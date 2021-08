Ludovic Orban, despre zilele petrecute în închisoare de premierul Cîțu: ”Nu mi-a comunicat în discuţiile interpersonale acest episod”

El susţine că premierul ar fi trebuit să facă el însuşi publică această informaţie, considerând că "un astfel de episod nu ai cum să-l ascunzi, nu ai cum să-l ţii pitit, mai devreme sau mai târziu se află"."Vă spun sincer, ce m-a deranjat la declaraţia domnului Cîţu a fost aşa, parcă o uşoară supărare că a fost făcută publică această informaţie. Cel care ar fi trebuit să facă publică această informaţie este Florin Cîţu. Dacă Florin Cîţu este supărat pe cineva, ar trebui să fie supărat pe el, pentru că el ar fi trebuit să informeze opinia publică cu privire la această întâmplare din viaţa lui. S-a întâmplat, face parte din acele părţi din penumbră sau din umbră, care pot să o aibă mulţi oameni. Cea mai bună cale de a te elibera de astfel de lucruri este să mărturiseşti, să spui tu, să vorbeşti tu despre lucrul respectiv. Cum să fie supărat cineva că o astfel de informaţie apare în spaţiul public? Probabilitatea ca o astfel de informaţie să apară în spaţiul public este uriaşă”, a afirmat Ludovic Orban , joi seară, la B1 Tv.Ludovic Orban consideră că "un astfel de episod nu ai cum să-l ascunzi, nu ai cum să-l ţii pitit, mai devreme sau mai târziu se află”.El s-a arătat "deranjat" faptul că unii dintre colegii săi de partid "aruncă" în spaţiul public idei conform cărora el sau oameni apropiaţi lui ar fi făcut publică informaţia legată de trecutul premierului."Asta este o minciună sfruntată şi este o formă penibilă de a încerca să îl faci vinovat pe preşedintele partidului pentru o vină pe care nu o are. În curând o să spună că eu sunt vinovat că Florin Cîţu, când a fost, în 2000, a fost prins băut la volan sau eu sunt vinovat de faptul că Florin Cîţu nu a făcut publică această informaţie”, a afirmat Orban.Preşedintele PNL a susţinut că, deşi a avut discuţii cu premierul despre viaţa privată, acesta nu i-a vorbit niciodată despre acest episod, deşi a discutat cu colegii săi pe care i-a susţinut pentru funcţii publice importante despre fapte care i-ar putea vulnerabiliza. Orban a declarat, întrebat dacă nici serviciile speciale nu l-au informat despre acest subiect, că nici în cadrul "procedurilor legale" nu i-a fost adusă la cunoştinţă această informaţie."Mie nu mi-a comunicat în discuţiile interpersonale acest episod din viaţa lui, deşi, în mod normal, noi am avut discuţii, pentru că noi am avut mai multe faze. L-am susţinut pe Florin Cîţu vicepreşedinte economic al partidului, l-am susţinut pe Florin Cîţu lider de grup la Senat , l-am susţinut pe Florin Cîţu ca ministru al Finanţelor, l-am susţinut pe Florin Cîţu premier . În nicio discuţie nu mi-a relatat despre acest episod din viaţa lui”, a mai declarat Ludovic Orban.Orban a evitat să spună dacă cere sau nu demisia premierului."Demisia este un act unilateral. Dacă ar fi să-i cer demisia lui Florin Cîţu, în primă fază nu aş face-o public, aş face-o într-o discuţie între patru ochi, pentru că aşa este normal între colegi, aşa e normal între colegi şi în aparatul guvernamental, fac această menţiune, să-ţi informezi colegii atunci când vrei să-i demiţi din funcţie, să le dai posibilitatea să îşi dea demisia”, a afirmat liderul liberal.Întrebat dacă dezvăluirea despre trecutul primului ministru afectează imaginea Partidului Naţional Liberal, preşedintele PNL a răspuns afirmativ."Politica se bazează pe încredere. Încrederea se bazează pe onestitatea oamenilor care fac politică. Eu sunt într-o situaţie ingrată, vă daţi seama, atunci când premierul susţinut de Partidul Naţional Liberal se află într-o astfel de situaţie, imaginea Partidului Naţional Liberal este afectată, vrei, nu vrei, nu poţi să te faci că nu vezi. (...) Normal că ne afectează, ar trebui să avem ochelari de cal să ne facem că nu ne afectează. Iar pe mine mă doare profund”, a mai susţinut Ludovic Orban.