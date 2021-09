Ludovic Orban: "Pentru a rămâne la guvernare, trebuie să menţinem coeziunea acestei coaliţii" VIDEO

”Pentru a rămâne la guvernare, trebuie să menţinem coeziunea acestei coaliţii şi, evident, să consolidăm majoritatea parlamentară”, afirmă liderul PNL, care susţine că are capacitatea de a asigura consolidarea coaliţiei.”Am construit o majoritate parlamentară, iar asigurarea coeziunii acestei majorităţi parlamentare în actul de guvernare reclamă extrem de multă experienţă, foarte multe calităţi, foarte multă ştiinţă în materie de negocieri . Din acest motiv, pentru a rămâne la guvernare, trebuie să menţinem coeziunea acestei coaliţii şi, evident, să consolidăm majoritatea parlamentară”, afirmă liderul PNL în clipul video postat pe pagina sa. Orban susţine că are capacitatea de a asigura coeziunea coaliţiei.”În materie de consolidare a majorităţii parlamentare , cred că nu aveţi îndoieli legate de capacitatea mea de a asigura o majoritate parlamentară mai solidă şi mai confortabilă care să ne dea posibilitatea să guvern ăm mai bine, fără să fim dependenţi la fiecare proiect al PNL de lucruri care nu pot să ne confere viteză”, mai afirmă Orban.Coaliţia de guvernare - formată din PNL, USR PLUS şi UDMR – se confruntă cu un scandal după ce premierul Florin Cîţu l-a demis pe ministrul USR PLUS al Justiţiei, motivând că decizia a fost luată din cauza refuzului acestuia de a aviza PNDL 3.USR PLUS ameninţă cu susţinerea unei moţiuni de cenzură.