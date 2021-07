Ludovic Orban, mesaj pacifist adresat taberelor liberale. "Pentru mine nu exista discriminare intre un membru care provine din fostul PDL si un membru PNL"

Orban a vorbit si despre episodul cu bodyguarzii de la sectorul 4 , el afirmand ca niciodata nu a dat pe nimeni afara din partid doar pentru ca nu il sustine personal. Orban a mai precizat ca a devenit "sac de box" pentru anumiti colegi si ca este obisnuit sa fie atacat, insa nu din propriul partid, ci de colegii din PSD "Am fost, sunt si voi fi garantul unitatii PNL. Am demonstrat acest lucru si voi demontra si in continuare. Nelu Turc nu a fost in echipa cu mine, l-a sustinut pe Cristi Busoi. Nu a patit nimic. Nimeni in PNL nu se astepta ca Bistrita sa fie pe locul trei si la europarlamentare si la parlamentare. Cred ca am fost la picior alaturi de dumneavoastra, cred ca in doua treimi din localitatile judetului. Cunosc judetul, va cunosc pe dumneavoastra, am colaborat si am lucrat impreuna", si-a inceput Ludovic Orban discursul, sambata, la Conferinta judeteana de alegeri a PNL Bistrita - Nasaud.Ludovic Orban a vorbit si despre primarii din Bistrita care au plecat din PNL spre PSD."Pentru mine, filiala Bistrita este una dintre cele mai apropiate filiale pentru ca am venit din filialele din nord - vest, cred a este filiala in care am fost cel mai frecvent si nu imi pare rau pentru ca sunteti oameni adevarati si va bateti cu PSD indiferent de conditii. Rezultatul nu a fost simplu de obtinut pentru ca spre deosebire de alte filiale care aveau aproape jumatate dintre primarii judetului, in Bistrita, OUG 55, in 2014 ne-a luat 20 de primari pe care i-a trecut la PSD pe baza promisiunilor lui Dragnea care umbla cu sacul in spinare si promitea proiecte pe PNDL1 dintre care multi nu am reusit inca sa ii vedem, dar sunt convins ca pana la urma ii vom pedepsi si ii vom schimba in 2024 pe toti cei care au tradat PNL. Pentru asta ma angajez sa fiu alaturi de toti candidatii care se vor bate cu ei", a mai declarat Orban.Liderul PNL le-a vorbit colegilor sai din Bistrita despre unitate in partid."Vreau sa va mai spun un lucru despre unitate. Stiti foarte bine ca am fost unul dintre sustinatorii fuziunii dintre PNL si PD. A fost o fuziune remarcabila, o fuziune in urma careia am reusit sa castigam alegerile prezidentiale si chiar daca nu am castigat alegerile parlamentare, ulterior, cu forta membrilor proveniti din cele doua partide, am reusit sa realizam dupa 2017, toate victoriile pe care le-am realizat impreuna. Pentru mine nu exista discriminare intre un membru PNL care provine din fostul PDL si un membru PNL care provine din fostul PNL. Pentru mine exista doar membri ai Partidului National Liberal care pun osul la treaba, care se implicasi care contribuie la victoriile PNL", a afirmat Orban.Ludovic Orban s-a referit si la discursul sau din judetul Bacau."Am sa va spun cateva cuvinte, pentru ca nu a fost primit cum trebuie discursul meu de la Bacau. Noi suntem liberali, este adevarat, sustinem libertatea, sustinem proprietatea particulara, sustinem initiativa privata, sustinem profesiile liberale, sustinem individualitatile, sustinem egalitatea de sanse, sustinem egalitatea in drepturile si libertatile fundamentale, dar noi nu suntem orice fel de partid liberal, noi suntem Partidul National Liberal si nu suntem de ieri, de astazi, noi suntem din 1875 un partid care se confunda cu istoria Romaniei si care si-a pus amprenta decisiva asupra intregii istorii moderne a Romaniei. Din cauza asta, noi, PNL trebuie sa avem aceasta componeta nationala, trebuie sa revizuim pe radacinile puternice pe care le avem in tot ceea ce inseamna personalitate, traditie, cultura a poporului roman. Noi trebuie sa promovam toate aceste valori, noi trebuie sa aparam aceste valori. Noi suntem un popor crestin. Cum sa nu recunoastem morala crestina ca o baza a functionarii societatii. Noi trebuie sa aparam valori fundamentale ale societatii romanesti cum sunt familia, biserica, scoala, satul romanesc care ne-a dat matricea culturala si personalitatea pe care o avem astazi. Nu avem voie sub niciun moment sa acceptam sa dispara ceea ce ne da identitate si misiunea noastra este sa promovam toate aceste valori fundamentale, sa reprezentam interesele fundamentale ale Romaniei, cel mai bine in conceptul euro-atlantic in care noi, la Partid National Liberal am ancorat Romania definitiv", a mai afirmat Orban.Presedintele PNL le-a transmis celor din Bistrita ca nu le va spune cu cine sa voteze , dar le-a spus ca echipa castigatoare nu se schimba."Nu am sa va spun cu cine sa votati. Intotdeauna v-am respectat pe voi, membrii PNL pentru ca stiu ca pana la urma voi decideti, pe baza propriilor evaluari, pe baza propriului discernamant si in functie de ce considerati ca e mai bine pentru viitorul PNL. Un singur lucru va spun, de regula, echipa castigatoare nu se schimba, iar echipa care a condus filiala PNL a fost tot timpul castigatoare", a declarta Orban.Ludovic Orban s-a referit si la episodul cu bodyguarzii de la Sectorul 4."Am vazut foarte multe discursuri legate de anumite ingrijorari, eu nu am adus nicio firma de bodyguarzi la nicio conferinta judeteana. Vad ca aici nu exista firme de bodyguarzi. Eu nu am dat afara niciun membru al PNL dintr-o functie publica doar pentru ca... doar pentru ca nu ma sustine pe mine", a declarat Ludovic Orban.Liderul liberal le-a mai transmis colegilor sai, in final, ca a devenit "sac de box" pentru anumiti colegi, dar ca el in continuare nu va ataca pe nimeni."(...) Nu vreau sa ma plang ca am devenit sac de box pentru anumiti colegi de-ai mei. Sunt obisnuit. Sigur ca sunt obisnuit sa fiu atacat de PSD, nu de colegi de-ai mei. Cu toate astea, va garantez, nu voi raspunde. Voi avea exact mesajul meu pozitiv, proiectul meu, viziunea mea, obiectivele pentru PNL si obiectivele sunt foarte simple: sa pastram PNL pe primul loc si sa castigam toate alegerile din 2024. Impreuna cu voi vom reusi!", a declarat Orban.