Ludovic Orban, multumit de reactia ministrului Lucian Bode dupa crima de la Onesti: "Este un om care cumpaneste fiecare decizie. Va face curatenie in politie"

"Am incredere in domnul ministru. Este un om extrem de serios, care cumpaneste fiecare decizie, care are obiectivul de a creste eficacitatea si forta de actiune a institutiilor din subordinea MAI si sa faca curatenie in politie. Sunt convins ca, intr-un termen nu foarte lung, practic se vor schimba in bine lucrurile. Practic trebuie organizate concursuri. Ganditi-va ca practic noi nu am putut sa organizam concursuri decat dupa starea de urgenta, in momentul trecerii la starea de alerta.In legea 55, majoritatea parlamentara dominata de PSD din aprilie anul trecut a interzis orice concurs pentru ocuparea functiilor publice pentru toate institutiilor publice. Din cauza aceasta nu au putut fi organizate concursuri, cu ocupare atat a functiilor de conducere, cat si a functiilor de executie", a afirmat Ludovic Orban, chestionat la finalul sedintei de marti a birourilor permanente reunite de la Parlament cum a gestionat ministrul Bode situatia de la Onesti.Liderul PNL a adaugat ca in prezent pot fi organizate concursuri pentru ocuparea functiilor publice si este convins ca si in MAI toate pozitiile vacante vor fi ocupate de oameni profesionisti."In momentul de fata am modificat Legea 55. Se pot organiza concursuri. Sunt convins ca si in Ministerul Afacerilor Interne, pe toate pozitiile vacante vor fi pregatite concursuri serioase astfel incat toate pozitiile sa fie ocupate de oameni integrii, oamenii profesionisti si oameni care sa apere siguranta cetateanului", a completat Orban.Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a declarat luni ca a dispus declansarea la nivelul structurilor Politiei Romane a unui proces de reanaliza a petitiilor si sesizarilor fara caracter penal care au fost inregistrate in ultimele 24 de luni, masura fiind luata pentru identificarea eventualelor situatii in care petentii ameninta cu acte de violenta Reprezentantii Tribunalului Bacau au precizat luni, ca instanta a admis cererea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, dispunand arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a sechestrat si ucis doi muncitori.