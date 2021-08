Ludovic Orban se laudă cu numirea Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European: „A ajuns doar datorită lobby-ului făcut de Partidul Național Liberal”

„Ca președinte al Partidului Național Liberal, am reușit niște lucruri la care puțini s-ar fi gândit, victorii pe plan european. Avem vicepreședinte PPE, probabil cel mai influent europarlamentar român de la Bruxelles, în persoana lui Siegfried Mureșan, care a fost și raportor la bugetul Uniunii Europene, reușind să influențeze decizia privind PNRR-ul mai degrabă în favoarea noastră.De asemenea, Laura Codruța Kovesi a ajuns procuror șef al Parchetului European doar datorită lobby-ului făcut de Partidul Național Liberal, iar România, în timpul mandatului meu de premier, a reușit să obțină prima Agenție europeană care își va desfășura activitatea pe teritoriul României, și aici este vorba de Centrul Cyber. De comisarul european nu mai vorbim, portofoliul de Transporturi fiind extrem de important.Le-am spus liberalilor din Ilfov să analizeze cu atenție la ce exigenţe trebuie să facă faţă cel pe care îl vor alege președinte al Partidului Național Liberal, cine creşte încrederea PNL dintre candidaţi şi cine scade încrederea în PNL, cine are într-adevăr tot bagajul de cunoştinţe și experienţa ca să poată să conducă, cine are leadership, carisma, empatia, capacitatea de comunicare pe limba omului”, a precizat Ludovic Orban , pe pagina sa de Facebook