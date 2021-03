Ludovic Orban, despre parlamentarii AUR: "Sunt excentrici. Multi dintre ei nu inteleg unde se gasesc. Mananca in sala de plen, se filmeaza"

"Sunt excentrici si neobisnuiti, ei nu sunt obisnuiti si nu inteleg multi dintre ei unde se gasesc, ca suntem in Parlamentul Romaniei, unde ai anumite rigori in ceea ce priveste comportamentul. Nu poti sa te comporti... Mananca in sala de plen, se filmeaza, filmeaza inclusiv sedintele de Birou permanent, filmeaza ostentativ, atentie, mai ales in timp ce vorbesc.E adevarat ca cei care ii privesc nu cunosc intotdeauna regulamentul, prevederile regulamentare si nu isi dau seama ca de multe ori spun niste nazbatii care probabil li se par foarte interesante pentru ei", a spus Orban la Palatul Parlamentului, intrebat ce parere are despre comportamentul parlamentarilor de la AUR.El a amintit ca reprezentantii AUR sunt la prima lor experienta parlamentara."Sunt la prima lor experienta parlamentara si inca ii privim cu oarecare ingaduinta si toleranta. Pe de alta parte, va trebui sa inteleaga ca aceasta institutie este forul reprezentativ, suprem al societatii, al romanilor, al Romaniei, este o institutie fundamentala care trebuie sa dea tonul, care trebuie sa impuna prin sobrietate, prin seriozitate, prin civilizatie si in care parlamentarii trebuie sa reprezinte un exemplu pozitiv, nu negativ", a subliniat presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban