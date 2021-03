Ludovic Orban: Parlamentarii PNL vor sustine proiectul privind desfiintarea SIIJ in forma convenita in coalitie

El a sustinut ca PSD se opune desfiintarii SIIJ, acuzand ca acest partid este "antieuropean"."Din punctul meu de vedere, forma adoptata in Comisia juridica este o forma dezbatuta si convenita la nivelul conducerii coalitiei si grupurile parlamentare ale PNL vor sprijini desfiintarea Sectiei speciale. De altfel, astazi am si luat decizia in Biroul Executiv sa mandatam grupurile parlamentare ale PNL sa voteze legea de desfiintare a Sectiei speciale", a declarat Orban. Intrebat de ce proiectul privind desfiintarea SIIJ nu intra luni in dezbaterea plenului, presedintele Camerei Deputatilor a afirmat ca liderul grupului deputatilor PSD a refuzat sa puna acest punct pe ordinea de zi a sedintei Comitetului liderilor."Sedintele comitetului liderilor grup sunt conduse, in absenta presedintelui Camerei, de liderul de grup cu ponderea cea mai mare, respectiv de liderul grupului PSD, care a refuzat sa supuna la vot propunerea liderului de grup PNL sa fie introdus pe ordinea de zi. Nu e nicio problema, va fi introdus pe ordinea de zi de miercuri. (...) Daca liderul de grup PSD va continua sa refuze de fiecare data, cand va fi necesar, imi voi asuma eu conducerea Comitetului liderilor", a explicat Ludovic Orban In opinia sa, formula adoptata in Comisia juridica este conform Constitutiei. Este o formula la care s-a convenit conform Constitutiei . CSM este practic grantul respectarii independentei Justitiei in Romania. Din analizele diferitelor forme posibile de functionare, dupa desfiintarea Sectiei speciale, au fost mai multe variante analizate. Mi s-a parut o solutie corecta din punct de vedere constitutional ca acest organism, CSM, care este definit de Constitutie drept garantul independentei Justitiei, sa poata sa aiba un punct de vedere nu pentru inceperea urmaririi penale, ci pentru trimiterea in judecata. (...) CSM este rezultatul unui proces de alegeri.CSM este un organism serios care poate sa aiba discernamant in evaluarea diferitelor solicitari. Este o formula pe care am convenit-o si pe care o sustin. (...) UDMR a avutr o alta varianta. A fost o analiza foarte serioasa, avand in vedere ca au fost multe puncte de vedere. Obiectivul nostru este de a desfiinta Sectia speciala. Am instituit un mecanism in care este scos complet politicul, este un mecanism de autoreglare care tine de functionarea Justitiei si a CSM, pe care il vom urmari daca functioneaza corect si daca CSM se va comporta obiectiv conform misiunii sale", a indicat Orban.El a reiterat ca obiectivul coalitiei este desfiintarea SIIJ, sustinand ca PSD "a ramas" un partid "antieuropean"."Coalitia este concentrata ca sa desfiinteze Sectia speciala, PSD este concentrat ca sa nu se desfiinteze Sectia speciala, adica PSD a ramas acelasi PSD care este antieuropean, impotriva unei Justitii corecte. In ceea ce ne priveste pe noi, ne-am angajat fata de cetateni ca vom desfiinta Sectia speciala si vor repara Legile Justitiei, vom imbunatati articolele declarate neconstitutionale si care au venit in contradictie cu reglementari si practici la nivel european si asta vom face. (...) Noi am mandatat grupurile parlamentare, la reuniunea Biroului Politic al PNL, sa sustina desfiintarea Sectiei speciale, desigur in forma convenita la nivelul coalitiei. Daca la dezbaterile din Senat vor aparea alte idei, ele trebuie supuse aprobarii coalitiei", a adaugat Ludovic Orban.Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, joi, raport favorabil proiectului privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, adoptand si un amendament al deputatului minoritatilor nationale Ionel Stancu, care prevede ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu avizul CSM. Proiectul urmeaza sa intre in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, care este primul for sesizat. Senatul este Camera decizionala.