Ludovic Orban anunță că e gata să-și facă partid după ce a fost exclus din PNL: „Sunt liber să creez o construcție politică sănătoasă” VIDEO

Fostul președinte al PNL Ludovic Orban a declarat vineri, 12 noiembrie, că este gata să pornească o nouă construcție poltică, după ce Biroul Național al formațiunii a votat pentru excluderea sa din PNL.

Ludovic Orban a lansat un atac grav la adresa lui Klaus Iohannis și a lui Florin Cîțu, despre care spune că au făcut „praf” coaliția de guvernare.

„Această gașcă demolatoare pilotată din ce în ce mai vizibil de Klaus Iohannis e cea care a făcut praf PNL, a făcut praf democrația, drepturile și liberatățile membrilor PNL care au fost împiedicați să-și excercite liber dreptul de vot. A făcut praf coaliția de guvernare și iată și-a desăvâșit dorința de a distruge dorința de guvernare liberală prin aducerea PSD.

Klaus Iohannis ar trebui să-și ceară scuze pentru cei 6 milioane și jumătate de români față de care și-a bătut joc. Aici nu e o întâmplare ce s-a întâmplat. Iohannis a intervenit în mod nedemocratic pentru a mă schimba din funcția de președinte al PNL pentru că eu nu aș fi acceptat niciodată o înțelegere cu PSD. Aici avem de a face cu premeditare și de ce nu, trădare. Trădarea cetățenilor români, înșelarea speranților și așteptările oamenilor care au crezut în Iohannis și PNL. Astăzi, spre deosebire de mine, care sunt complet disculpat prin această decizie, Iohannis și cu slugile lui din conducerea PNL, după ce au promis că vor scăpa România de PSD, aduc PSD-ul la putere”, a afirmat Ludovic Orbn.

Mai departe, acesta a dat de înțeles că urmează să-și facă un nou partid.

„Decizia de astăzi mă face un om liber. Liber să-i reprezint pe toți cetățenii de bună credință, pe toți oamenii din țara asta care cred că au șansa să fie reprezentați corect în țara asta, care să ofere din nou speranță Românie după ce, din păcate, speranțele a milioane de români au fost năruite de ticăloșia și lipsa de onoare a multora din cei care din păcate mi-au fost colegi. O forță care să dea din nou șansa României de a avea un proiect cu adevărat liberal, național, baza pe valorile creștine de dezvoltare a României”, a relatat Ludovic Orban.

La finalul intervenției sale, Orban a lansat noi atacuri grave la adresa actualei conduceri a PNL.

„Astăzi, cei care conduc PNL au transformat această formațiune politică un loc de prostituție politică, obligând membrii PNL să se prostitueze politic și să stea în pat cu dușmanul. Nu am niciun fel de regret că am trăit această experiență care mă va marca. După ce ai construit o casă 31 de ani, după ce ai construit practic o mare familie, să vină niște stărini în casă să dea foc la casă, nu este plăcut. Numai că am întotdeauna în minte un cântecel pe care l-am învățat în copilărie. Podul de piatră s-a dărâmat. A venit apa și l-a luat. Vom face altul pe râu în jos. Mai trainic și mai frumos”, a conchis Ludovic Orban.