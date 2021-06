Calcule complicate pentru Ludovic Orban: presedintele PNL pierde din sustinere inainte de Congres

PNL Constanta "inca analizeaza"

In mai multe filiale din tara vor avea loc alegeri in perioada urmatoare, iar de rezultatul alegerilor va depinde si soarta lui Ludovic Orban in fruntea partidului, dupa 25 septembrie a scris marti, 8 iunie, despre faptul ca una dintre organizatiile importante din Moldova, organizatia PNL Bacau, este in prezent impartita in doua tabere: una condusa desenatorul Daniel Fenechiu, unul dintre sustinatorii lui Florin Citu la sefia PNL, si alta tabara formata in jurul deputatului Mircea Fechet, plasat in tabara lui Ludovic Orban. Astfel, daca Fenechiu preia organizatia, atunci liberalii din Bacau vor merge in marea lor majoritate cu Florin Citu, iar daca Mircea Fechet preia organizatia, atunci Ludovic Orban va avea inca o filiala de partea sa.Nu este insa singura ecuatie complicata pentru Ludovic Orban. Nelu Tataru , fost ministru in Guvernul Orban si unul dintre oamenii apropiati liderului PNL, a anuntat miercuri ca PNL Vaslui il va sustine pe Florin Citu la Congresul din toamna. "Nu este vorba despre o tabara sau alta, ci este vorba despre omul potrivit la locul si timpul potrivit. Florin Citu, intr-o perioada plina de provocari, confirma si in functia de Prim-ministru al Guvernului Romaniei", a precizat Tataru, intr-o postare pe pagina de Facebook . Asa cuma scris AICI , intre fostul premier si Tataru s-ar fi produs "o mica ruptura" dupa ce Ludovic Orban ar fi dat USRPLUS Ministerul Sanatatii. Practic, Tataru a fost deranjat la acea vreme de faptul ca Orban nu s-a batut pentru a pastra portofoliul de la Sanatate pentru PNL si implicit pentru el.O alta filiala care urmeaza sa anunte ca il sustine pe Florin Citu la Congres este filiala PNL Timis, au explicat surse politice pentru Ziare.com. Oficial, presedintele interimar al filialei, Alin Nica, spunea recent ca vor fi analizate toate optiunile si vor fi studiate ofertele celor doi candidati la presedintia partidului. "Personal, inca analizez si ma voi pronunta. Nu exclud ca parerea presedintelui poate influenta membri, dar deocamdata prefer sa avem o discutie deschisa. Cine va sustine proiectele Timisului va avea si sustinerea noastra", a explicat seful liberalilor timiseni. De precizat, insa, ca Orban ajunge sambata in Timis, iar saptamana viitoare filiala va fi vizitata de Florin Citu.Situatie incerta pentru Ludovic Orban si la PNL Constanta. Desi nu a anuntat public ca il va sustine sau nu pe Florin Citu la presedintia PNL, Ludovic Orban nu stie sigur la acest moment daca se poate baza si pe sprijinul presedintelui PNL Constanta, Bogdan Hutuca.Oficial, Hutuca a anuntat luni seara, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca filiala locala nu a luat o decizie referitoare la candidatul pe care il va sustine pentru presedintia partidului la nivel central. "Cred ca toate deciziile importante trebuie sa fie luate in urma votului membrilor si ai reprezentantilor sai alesi democratic, asa cum scrie si in Statutul nostru. De aceea, in aceasta perioada, prioritatea numarul 1 este organizarea alegerilor interne si a Conferintei Judetene. Impreuna vom lua apoi cea mai buna decizie pentru Constanta, pentru Partidul National Liberal si pentru Romania", a fost mesajul transmis de Bogdan Hutuca, liderul PNL Constanta.Situatia complicata pentru Ludovic Orban si la Iasi. Desi PNL Iasi anunta in urma cu ceva timp ca merge alaturi de Orban la Congres, noul sef al organizatiei, deputatul Alexandru Muraru, a anuntat ca il sustine pe Florin Citu.Situatia s-ar putea schimba in favoarea lui Orban doar daca Costel Alexe si Mihai Chirica , seful judetului si primarul Iasului, vor decide sa se implice decisiv in ecuatia pentru Congres, insa cei doi sunt implicati in scandaluri judiciare, ambii fiind obligati de dosare sa faca un pas lateral.