Orban, noi săgeți către Cîțu: „Nu poţi să conduci PNL, dacă nu cunoşti PNL de astăzi. Morala creştină este un fundament pentru convieţuire”

"Când am auzit că Florin vrea să îşi depună moţiunea astăzi m-am gândit că vrea să folosească aniversarea a 157 de ani de la naşterea lui Ionel Brătianu ca moment simbol de lansare a candidaturii la preşedinţie. L-am urmărit cu oarecare emoţie, vă spun, că îşi va începe discursul referindu-se la această zi astrală în care s-a născut Sfinxul care a materializat visul a generaţii şi generaţii de români să aibă ţara lor, să trăiască în fruntariile naturale. Din păcate, nu a spus nimic. Asta e! Ce să faci?! Nu poţi să conduci PNL dacă nu cunoşti PNL cel de astăzi, dar mai ales cel de ieri, de alaltăieri, şamd", a afirmat Orban, la Simpozionul "Ion I. C. Brătianu - 157 de ani de la naştere", desfăşurat la Vila Florica din Ştefăneşti, judeţul Argeş. Ludovic Orban a amintit că joi şi-a prezentat propriul program politic , subliniind că "liberalismul românesc nu poate să fie foarte mult diferit de cel promovat de Brătieni şi de toţi cei care au venit după, pentru că este un liberalism puternic ancorat în istoria României, în specificul românesc".El a pledat pentru "un liberalism adaptat, un liberalism care ţine cont de o serie de caracteristici pe care le-a avut politica PNL în constituirea statului modern"."În primul rând, un liberalism naţional nu e un liberalism al porţilor deschise. Este un liberalism care întotdeauna a susţinut interesele fundamentale ale statului român, promovarea acestor interese fundamentale ale statului român pe piaţa internaţională, a fost un liberalism chiar cu un puternic accent protecţionist. (...) Nu suntem împotriva capitalului străin, dar capitalul autohton are un comportament mai responsabil faţă de societate. (...) România a trăit o lungă perioadă în bezna comunistă, este nevoie de susţinerea capitalului român", a adăugat Orban.Potrivit liderului PNL, "morala creştină este un fundament pentru o convieţuire în societate"."Liberalii au avut întotdeauna o politică de susţinere a familiei şi noi trebuie să continuăm această politică de susţinere a familiei, a satului românesc, a şcolii, a tuturor instituţiilor fundamentale care constituie, de fapt, pilonii de bază ai societăţii româneşti", a evidenţiat el.