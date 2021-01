Ludovic Orban: "PNL va avea 23 de prefecti si 47 de subprefecti, USR-PLUS va avea 14 prefecti si 28 de subprefecti, iar UDMR va avea 5 prefecti si 10 subprefecti"

Cine o sa fie SGG?

Liderul liberalilor a adaugat ca va fi un BPN al partidului in aceasta saptamana, dupa ce va fi incheiata evaluarea candidatilor pentru diferite functii, iar premierul Florin Citu va veni cu o propunere pentru pozitia de secretar general al Guvernului."PNL va avea 23 de prefecti si 47 de subprefecti, USR-PLUS va avea 14 prefecti si 28 de subprefecti, iar UDMR va avea 5 prefecti si 10 subprefecti. Nu e blocaj. Trebuie adoptat statutul prefectului. Stiti foarte bine decizia la nivelul coalitiei ca prefectul sa fie cu adevarat reprezentant al Guvernului, adica statutul prefectului sa fie de fuctie de demnitate publica.Am inceput discutiile. Intr-o saptamana, doua cred ca vom finaliza si negocierile legate de prefecti si subprefecti, astel incat sa fie asezarea la guvernare finalizata. Obiectivul nostru e saptamana aceasta sa finalizam evaluarea candidatilor nostri pentru secretari de stat, presedinti de agentii, vicepresedinti de agenti, autoritati , oficii.Nu e simplu. De exemplu pentru Agentia Nationala de Resurse Minerale avem mai multe candidaturi, normal ca ne dorim sa alegem cel mai bun candidat pe care sa il propunem colegilor nostri", a afirmat Ludovic Orban , la finalul sedintei de marti a Biroului Permanent al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.Chestionat de ce a fost intarziata organizarea unei sedinte a BPN al PNL, in contextul tensiunilor din partid, Orban a raspuns: "Nu tensiuni. BPN va fi convocat dupa evaluarea candidaturilor. Organizatiile au trimis candidatii pentru diferite pozitii. Exista o Comisie de evaluare din care face parte Florin Citu, Raluca Turcan , subsemnatul. Imediat ce vom termina evaluarea, probabil in cursul acestei saptamani vom convoca BPN".Intrebat despre daca s-a ajuns la o intelegere cu privire la functia de secretar general al Guvernului, liderul PNL a replicat: "Sunt mai multi candidati"."Eu nu am formulat nicio propunere, cum de altfel eu nu am propus pe nimeni pentru nicio functie. Am spus ca este dreptul organizatiilor care sunt cele care au muncit, care practic au dus campaniile electorale sa desemneze reprezentanti in functii. Am luat decizia ca si la nivelul premierului si la nivelul ministrilor, propunerea sa o formuleze premierul si ministri in privinta secretarilor generali.Este normal, secretarul general este practic mana dreapta a premierului. Sigur ca trebuie sa fie din PNL. Avem foarte multi oameni de calitate, sunt convins ca premierul va veni catre BPN cu o propunere foarte buna", a completat Orban. Dan Barna a anuntat ca discutiile in sedinta de luni a liderilor coalitiei s-au axat pe Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si urmeaza sa mai fie o intrunire a coalitie saptamana viitoare pentru impartirea functiilor de prefect intre partidele aflate la guvernare.CITESTE SI: