Ludovic Orban: PNL va vota impotriva motiunii simple a PSD impotriva lui Vlad Voiculescu

Presedintele Camerei Deputatilor a mai spus ca Biroul permanent a decis ca premierul Florin Citu sa participe la "Ora prim-ministrului", la solicitarea PSD , lunea viitoare de la ora 17.00."Am decis sa votam impotriva motiunii simple a PSD impotriva ministrului Sanatatii. S-a mai hotarat prezenta premierul lunea viitoare la "Ora prim-ministrului", de la ora 17.00, in cadrul procedurii initiate de PSD", a declarat Ludovic Orban luni la Parlament.La inceputul acestei luni, liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a anuntat, in plenul de marti al Camerei Deputatilor, ca social-democratii au depus o solicitare la Biroul permanent prin care il cheama in Parlament pe Florin Citu, la "Ora prim-ministrului", in intervalul 15 - 19 februarie."Tema dezbaterilor va fi << Bugetul taierilor: moartea economica a Romaniei >> ", a adaugat Simonis.Camera Deputatilor dezbate, la momentul transmiterii acestei stiri, motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii intitulata "Incompetenta si lipsa de asumare ucid - Vlad Voiculescu , un pericol pentru sanatatea romanilor". Votul va fi dat in plenul de miercuri.