Ludovic Orban dezvăluie cum a ajuns Florin Cîțu premier. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă regretă că l-a propus la șefia guvernului

Orban a declarat că nu ocupă el în prezent funcţia de prim-ministru deoarece USR , la negocierile pentru formarea actualului guvern , l-a preferat pe Florin Cîţu."USR, în negocierile pe care le-am purtat, l-a preferat, între mine şi Florin Cîţu, la preferat pe Florin Cîţu. (...) Florin Cîţu a fost prima propunere (...), după cinci zile de blocaj în negocieri noi am flexibilizat mandatul şi am venit cu două propuneri de premier , Florin Cîţu sau Ludovic Orban şi la negocieri cei care au decis premierul între mine şi Florin Cîţu au fost cei de la USR", a declarat Orban, luni, la B1 TV. Întrebat dacă regretă faptul că, într-o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis, la propus pe Florin Cîţu pentru funcţia de premier, preşedintele PNL a răspuns că nu regretă."Nu, este prematur să spun aşa ceva. În analiza unei propuneri trebuie să te gândeşti la modul în care îşi exercită funcţia (...) pentru care l-ai propus. De regulă, e greu să faci o evaluare la şapte luni. Sigur că întotdeauna e loc de mai bine. Sigur că, din punct de vedere politic, evident că nu m-aş fi aşteptat ca Florin Cîţu să fie contracandidatul meu, dar nu regret, în general numai atunci când este de domeniul evidenţei am obiceiul să regret o decizie politică pe care am luat-o într-un moment sau altul", a argumentat Orban.Referitor la funcţionarea coaliţiei de guvernare, liderul liberal a afirmat că este nevoie în continuare de un dialog permanent, pentru a se reuşi armonizarea punctelor de vedere."Eu am experienţa convieţuirii în coaliţii (...), sunt un om (...) loial angajamentelor pe care şi le-a luat. Viaţa într-o coaliţie nu este o viaţă simplă, armonizarea punctelor de vedere este o activitate de zi cu zi, cu atât mai mult cu cât, să fim cinstiţi, coaliţia nu este o coaliţie foarte omogenă din punct de vedere (...) programatic, din punct de vedere al felului de a fi. Iar cei de la USR, de exemplu, s-au obişnuit foarte mult în opoziţie şi unii dintre colegii noştri de multe ori se comportă ca şi cum ar fi în opoziţie. Şi cu UDMR -ul este o relaţie pe care trebuie să o armonizăm (...). Viaţa în coaliţie nu este o viaţă simplă şi presupune să aloci foarte mult timp pentru dialog, pentru îmbunătăţirea relaţiilor reciproce, pentru căutarea punctului comun (...). De asemenea, trebuie să fii foarte atent în comunicarea publică", a mai spus Ludovic Orban.