Ludovic Orban: Procedura permite audierea candidatilor pentru posturile de ministri in saptamana care urmeaza

Liderii coalitiei de centru-dreapta vor face tot posibilul sa finalizeze protocolul, lista guvernului si programul de guvernare, a declarat liderul liberalilor.Intrebat in legatura cu posibilitatea ca noul guvern sa vina in Parlament in saptamana care urmeaza si sa aiba loc audierea ministrilor, Orban nu a exclus aceasta ipoteza, afirmand ca procedura parlamentara permite acest lucru "daca exista bunavointa".Noul Parlament a fost convocat de presedintele Klaus Iohannis pentru luni, 21 decembrie.Inainte insa ca guvernul sa mearga in Parlament pentru audieri si, ulterior, pentru votul de investire, ar urma sa aiba loc o noua runda de consultari la Cotroceni, iar seful statului trebuie sa desemneze oficial candidatul pentru postul de prim-ministru.Potrivit Constitutiei, acesta are la dispozitie 10 zile de la desemnare pentru a prezenta Camerei Deputatilor si Senatului lista si programul de guvernare.