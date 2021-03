Ludovic Orban, despre protestele de luni: "Se exploateaza o stare de spirit determinata de pandemie. Nu exista alte solutii pentru a apara viata romanilor"

"Sa nu ne imaginam ca din senin se organizeaza in atatea orase manifestatii. Cu siguranta se va vedea in timp si exista institutii ale statului care pot sa identifice organizatorii. Nu contest dreptul oamenilor de aprotesta, dar ele trebuie sa se desfasoare in cadru legal si nu trebuie sa se ajunga la violenta si la lozinci si slogane care nu au legatura cu ordinea institutionala.De asemenea, sa se ajunga la distrugeri de bunuri, le condamn cu tarie. Se stie foarte clar ca este folosita ca pretext pandemia, se exploateaza, intr-adevar o stare de spirit determinata de pandemia care dureaza de un an de zile si care a pus la grea incercare rabdarea romanilor. Le spun romanilor ca nu exista alte solutii pentru a apara viata si sanatatea romanilor. Aceste masuri sunt folosite in toate tarile. Romania nu a facut niciun exces de masuri de protectie sanitara", a afirmat Ludovic Orban marti la Parlament.Liderul PNL a mai spus referitor la protestele de luni seara ca au fost un risc pentru sanatatea participantilor care nu aveau masca la aceste manifestatii si ca de-a lungul timpului au fost persoane care au negat existenta virusului, insa s-a imbolnavit, in unele cazuri chiar au decedat."In primul rand reprezinta un pericol pentru sanatatea celor care au participat fara masca la proteste. Mi-aduc aminte de multi negationisti care pana la urma s-au imbolnavit si unii si-au pierdut viata. In ceea ce priveste interventia autoritatilor, trebuie gasit un echilibru intre fermitate si neapelarea la forta. Oricine nu respecta masurile de protectie sanitara trebuie sa fie sanctionat in conformitate cu masurile legale", a completat Orban. Marcel Ciolacu a afirmat ca oamenii au iesit in strada din disperare, din saracie si pentru ca s-au saturat de aceasta guvernare si de aberatiile ei. Liderul PSD a adaugat ca solutia nu este aruncarea vinei pe altii, ci regandirea restrictiilor aberante introduse de Executiv. In Bucuresti si in alte orase, protestele fata de restrictiile impuse in contextul pandemiei au inceput concomitent, luni, la ora 17:00 . In Capitala, manifestantii de la Piata Universitatii au pornit in mars catre Piata Victoriei, unde s-au unit doua grupuri de protestatari. Numarul maxim de persoane care au voie sa participe la actiuni de protest a fost cu mult depasit.Intre protestatari s-au aflat initial liderul AUR George Simion , dar si senatoarea Diana Sosoaca.Un grup de manifestanti a pornit, insa, catre Piata Unirii, unde s-au produs violente si distrugeri. Au fost sparte vitrinele magazinelor, au fost agresati jandarmii, iar mai multe persoane agresive au fost retinute.Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a anuntat ca protestele "societatii civile independente" vor continua si marti, "atata vreme cat actuala coalitie de guvernare nu va pleca urechea la glasul unei Romanii zdrobite sub povara actualelor masuri dictatoriale".