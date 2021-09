Orban cere refacerea coaliției de guvernare: ”E singura soluție politică onorabilă pentru România”

”Fac apel către toţi liderii politici să analizeze situaţia în care ne găsim şi să se implice pentru soluţionarea cât mai rapidă a crizei.Nu există decât o singură soluţie politică onorabilă pentru România şi PNL, refacerea coaliţiei de guvernare, care a generat o majoritate parlamentară, un program de guvernare care este la nivelul aşteptărilor românilor, şi menţinerea PNL în poziţia de principal partid de guvern ământ. Orice procedură în curs de derulare trebuie să se deruleze în conforomitate cu prevederile Constituţionale”, afirmă Orban.Liderul PNL a subliniat că actuala criză politică afectează românii, capacitatea instituţiilor statului de a face faţă provocărilor cu care se confurntă România şi pune serioase semne de întrebare cu privire la percepţia externă asupra a ceea ce se întâmplă în România. Precuparea mea este de a căuta soluţii pentru a pune punct crizei politice. Am promis în campania electorală patru ani de pace, stabilitate, în care să ne concentrăm pe dezvoltarea României, să punem în practică reformele de care are nevoie România, patru ani de creştere a calităţii vieţii. Trebuie să ne reîntoarcem la ceea ce am promis.Românii se uită la noi şi nu înţeleg de ce a apărut această criză politică, de ce problemele cu care se confruntă nu sunt soluţionate aşa cum doresc ei”, a mai declarat Orban, adăugând că România face faţă unui val de scumpiri, ne confruntăm cu o creştere a inflaţiei şi cu o creştere a numărului de cazuri de COVID-19.