Ludovic Orban, despre neintelegerile din coalitie: Avem in cateva localitati o atitudine nu foarte prietenoasa din partea partea partenerilor

"Este adevarat ca avem in cateva localitati din judete o atitudine nu foarte prietenoasa din partea partenerilor nostri de guvernare, dar eu incerc, la nivelul coalitiei, sa imbunatatim relatiile, sa devenim parteneri cu adevarat, in adevaratul sens al cuvantului, atat la nivel national, cat si la nivel judetean si local. Acuma, PNL are aproape 1.300 de primari si unii dintre colegii nostri care se gasesc in opozitie probabil incearca sa-si pregateasca terenul pentru viitoarele alegeri locale, dar calea pe care au ales-o, si anume aceea sa considere Partidul National Liberal, partenerul lor, ca si adversar, si nu PSD -ul, este o cale gresita pentru ca aceasta pozitie nu va face altceva decat sa avantajeze PSD, pe nimeni altcineva", a declarat Ludovic Orban , vineri dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov. Ludovic Orban a fost intrebat si ce parere are despre faptul ca USR-PLUS face demersuri pentru organizarea unui referendum local in vederea demiterii primarului comunei brasovene Dumbravita, edil liberal aflat la al cincilea mandat."E o coalitie foarte interesanta, care necesita extrem de mult dialog si foarte multa cautare a unor puncte comune. Va raspund ca nu mi se pare normal ca un partener de coalitie sa initieze un demers impotriva unui primar care apartine unui partid partener din coalitia de guvernare. Eu m-am abtinut, de exemplu, sa spun lucruri critice despre reprezentanti in administratia locala din partea formatiunilor politice care formeaza coalitia si cred ca asa este de bun simt si din partea partenerilor nostri", a raspuns liderul PNL.In luna aprilie, USR Brasov a anuntat ca grupul consilierilor USR PLUS din Consiliul Local Dumbravita a initiat demersurile pentru organizarea unui referendum local in vederea demiterii primarului liberal Zachiu Popa."Prin actiunile sale, primarul in functie, aflat la al cincilea mandat, dovedeste o lipsa totala de interes fata de principii de baza pe care un primar ales ar trebui sa le urmeze in exercitarea functiei, precum cunoasterea si respectarea legilor, preocuparea pentru interesele, nevoile si drepturile cetatenilor, pentru dezvoltarea si modernizarea comunei, urmarirea binelui comun prin cresterea nivelului de trai si a calitatii vietii cetatenilor", au reclamat consilierii USR.