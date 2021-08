Ludovic Orban adoptă strategia victimizării în campania internă din PNL. Șeful liberal insinuează că e sabotat de servicii

Reacția lui Klaus Iohannis

Cartea populistă a fost îngropată

Aflat la conferința de alegeri a PNL Vrancea, Ludovic Orban a vorbit duminica trecută despre „presiuni din exterior” care „își bagă coada” în alegerile PNL.„Le atrag atenţia acelora din exteriorul Partidului Naţional Liberal care îşi bagă coada de două luni în democraţia internă , care folosesc instrumente nedemocratice, care sucesc mâni la spate, care arată pisica, care umblă la scheletele din dulap ale unora şi altora, că nu cedez. Că exact ca la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, indiferent câţi vor fi în jurul meu, voi da bătălia până la capăt şi voi da bătălia cu toată forţa pe care o am, voi da bătălia pentru Partidul Naţional Liberal, voi da bătălia pentru România”, a declarat Ludovic Orban.Potrivit unor surse politice citate de Ziare.com, șeful liberalilor și-a schimbat strategia de campanie internă într-una de victimizare. În cazul în care balanța din interiorul partidului va înclina către Florin Cîțu, Orban va insinua că serviciile și chiar președintele Klaus Iohannis îl sabotează, mai arată sursele citate.De altfel, Virgil Guran, susținător al lui Orban și lider al PNL Dâmbovița, afirma într-un interviu că serviciile de informații se implică în lupta internă pentru șefia partidului.„Există de regulă în România, din păcate, a existat un obicei să se mai implice și… hai să zicem anumiți oameni care dețin informații reale sau ireale, oameni care mai încearcă să forțeze nota. Cu alte cuvinte, după cum vedeți, mai apar în această perioadă președinți de organizații cărora li se scoate câte un dosar vechi-vechi sau chiar ceva nou și pueril deocamdată. Există această temere că se implică și anumite organisme care nu au ce căuta în această competiție politică”, a declarat Guran într-un interviu la RFI România. Întrebat apoi dacă e vorba despre implicarea serviciilor de informații, liderul PNL Dâmbovița nu a exclus această variantă.Întrebat miercuri, 4 august, despre declarațiile lui Ludovic Orban, privind intervențiile din afara partidului în cursa pentru șefia PNL, președintele Klaus Iohannis a respins această variantă. Șeful Statului a explicat că dacă ar fi existat astfel de semnale ar fi intervenit„Eu nu am astfel de semnale și pot să vă spun că pun astfel de declarații pe seama ascuțirii luptei de tip campanie electorală, dacă aveam semnale că există așa ceva, aș fi intervenit de mult. (…) O competiție politică întotdeauna îi face pe cei implicați să caute explicații senzaționale și cam așa putem să interpretam. Mai mult nu e”, a relatat Klaus Iohannis.În aceeași zi, primarul orașului Cluj-Napoca și unul dintre cei mai influenți liberali, Emil Boc , l-a acuzat Orban că se folosește de aceeași tactică a victimizării precum cea a fostului lider PSD Liviu Dragnea . Totodată, Boc subliniază că după congresul liberalilor lucrurile vor rămâne la fel ca până acum, indiferent de câștigător, adică Florin Cîțu va fi în continuare premier iar Ludovic Orban va fi în continuare președinte al Camerei Deputaților."Este o competiție deschisă, d-l Orban vrea să dea o doza de victimizare, competiția din PNL este una interna a PNL care nu are legătură cu punerea în pericol a guvern ării țării, Cîțu va fi premier și acum și după 25 septembrie, nu e vinovată țara că noi avem un congres Când am zis de victimizare, m-am referit la faptul că Orban încearcă politica victimizare a fostului lider PSD ( Liviu Dragnea – n.r). Orban a pierdut ultimele alegeri (alegerile parlamentare – n.r), politica este pe voturi, nu pe victimizări. Orban este bun ca președinte de Camera Deputaților, acum PNL trebuie să meargă mai departe. Alegerile sunt despre funcția de președinte al PNL, nu sunt despre funcția de premier sau de președinte al Camerei Deputaților", a declarat Emil Boc.La începutul lunii iulie Ludovic Orban părea că schimbă din nou strategia de discurs în cadru congresului, de data asta apelând la mesaje populiste, amintind mai degrabă de discursul AUR Aflat la alegerile interne din PNL Bacău, șeful PNL afirma că liberalii trebuie să sprijine valorile tradiționale ale românilor, precum familia, biserica, satul românesc, comunitatea. Acesta a adus atunci și o serie de critici pentru partenerii de guvernare, pe care i-a acuzat că se comportă „ca și cum nu s-ar fi născut în România” și că „nu i-am văzut jurând pe Biblie și nu i-am văzut făcând cruce”.„Trebuie să fim un partid care să fie puternic legat de biserică, un partid care să promoveze morala creştină ca fundament al moralei publice. Noi trebuie să fim un partid care să sprijinim toate valorile tradiționale ale românilor, valori cum sunt familia, biserica, satul românesc, comunitatea. Noi suntem un partid care nu are voie niciodată să-și uite trecutul”, declara Ludovic Orban pe 4 iulie.Ulterior, următoarele evenimente ale partidului, președintele PNL nu a mai transmis astfel de mesaje, după ce mai mulți liberali i-au asemănat temele de discurs cu cele ale fostului lider PSD Liviu Dragnea.