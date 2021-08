Ludovic Orban a afirmat la Harghita că în Parlamentul European i se spune “the good one” VIDEO

Întrebat dacă are un mesaj pentru românii și maghiarii din Harghita ca președinte al Camerei Deputaților și purtător al numelui Ludovic Orban , președintele PNL a declarat, duminică, după conferinţa de alegeri interne a organizaţiei locale, că în Parlamentul European este cunoscut drept “Orban, the good one” (Orban cel bun), făcând aluzie la reputația liderului din Ungaria, Viktor Orban Liderul liberalilor a afirmat că judeţul Harghita a fost "cam ocolit de investiţii" şi în acest sens liderii din administraţia locală "nu prea şi-au dorit astfel de investiţii", deoarece UDMR "îşi ţine mai uşor alegătorii, dacă ei sunt dependenţi".Reporter: Aveți un mesaj pentru românii și maghiarii din Harghita, ca președinte al Camerei Deputaților și ca purtător al numelui Ludovic Orban?Ludovic Orban: „Orban cel bun. În Parlamentul European, «Orban, the good one», așa sunt cunoscut.Același mesaj că suntem preocupați să găsim motoare de dezvoltare economică, să investim în infrastructură, atât în cea de transport cât și în cea de gaze. Avem ambiția de a lansa un nou plan de dezvoltare, un PNDL 3, de 45-50 de miliarde, care să finanțeze dezvoltarea infrastructurii în comunitățile locale, pentru că o comunitate poate să aibă o perspectivă de dezvoltare, în condițiile în care are toată infrastructura rezolvată – de apă, canal, gaz, electrică, transport”.Preşedintele PNL a participat, duminică, la Conferinţa de alegeri interne în cadrul Organizaţiei PNL Harghita."Hai să fim cinstiţi, că judeţul Harghita a cam fost ocolit de investiţii şi cred că şi unii dintre cei care au fost la butoanele administraţiilor nu prea şi-au dorit astfel de investiţii, pentru că se ştie foarte bine că partidele cum sunt UDMR, de exemplu, care chiar dacă e un conglomerat de mai multe partide şi asociaţii, de fapt e unicul reprezentant politic şi are tendinţa să fie un soi de partid unic. Îşi ţine mai uşor alegătorii dacă ei sunt dependenţi.Mai e un partid românesc care îi ţine dependenţi pe români şi şi-i doreşte pe români săraci şi needucaţi. Noi ne dorim ca românii să fie educaţi, să stea pe picioarele proprii, să se lupte pentru a reuşi în viaţă, să aibă un cadru social care să permită fiecăruia să reuşească în viaţă", a spus liderul liberal în discursul său.El a afirmat că "în mare parte, soluţia la toate problemele, inclusiv ale comunităţii româneşti, este dezvoltarea economică, care se bazează pe dezvoltarea infrastructurii"."Vă spun din capul locului că unul din cele mai importante proiecte, care trebuie să se realizeze în mandatele noastre de guvernare (...), este proiectul autostrăzii Unirii, care să facă legătura Târgu Mureş - Iaşi-Ungheni", a afirmat preşedintele PNL şi a vorbit despre această autostradă ca despre un "proiect fundamental" care "va face mult mai atractiv pentru investitori judeţul Harghita"."Vă promit că în continuare voi fi interesat ca orice investiţie care caută o locaţie să poată să fie direcţionată către judeţul Harghita", a afirmat preşedintele PNL.În opinia sa, "dacă acest potenţial de dezvoltare va fi valorificat, veţi vedea că inclusiv componenţa etnică se poate modifica substanţial"."Dacă apar investiţii, dacă se construiesc capacităţi de producţie, e nevoie de mână de lucru şi normal că o să vină oameni care să-şi caute un loc de muncă dacă există o dezvoltare economică serioasă. Ăsta este de fapt unul dintre punctele de bază. M-am gândit - de ce să nu faci sediul unei autorităţi sau agenţii naţionale la Miercurea Ciuc?", a arătat Ludovic Orban.De asemenea, liderul PNL a vorbit şi despre mobilizarea regională pentru obţinerea de voturi, de către liberali."Întotdeauna i-am rugat şi în Covasna şi în Harghita pe colegii mei care sunt în leadership-ul filialei să se ducă şi spre cetăţenii maghiari care împărtăşesc valorile liberale şi care s-au săturat poate să voteze doar cu partidul unic şi îşi doresc şi ei să voteze totuşi competitiv, să încercăm să construim (...)", a mai spus preşedintele PNL.