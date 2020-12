Ludovic Orban va fi sustinut de PNL pentru sefia Camerei Deputatilor. "Nu a fost propunerea mea"

"E in cadrul mandatului acordat de echipe de negociere, dar este fireasca. Nu a fost propunerea mea. Noi nu am avut majoritate parlamentara in perioada de guvernare. Acum avem posibilitatea sa avem, nu e majoritate foarte larga si va trebuie sa existe o conducere foarte serioasa pe orice proiect de act normativ", a afirmat Ludovic Orban , intrebat miercuri seara la finalul BPN al PNL daca a fost un vot al liberalilor pentru sustinerea sa in functia de presedinte al Camerei Deputatilor.Liderul liberalilor a mai spus ca PNL a decis sa formeze o echipa de negociere cu celelalte partide in vederea formarii unei majoritati parlamentare care sa sustina noul Executiv."Am decis formarea unei echipe de negociere care sa fie condusa de presedintele PNL, premierul propus si vom avea discutii legate si de Parlament", a explicat Orban.Si USR -PLUS are vrea sa revendice sefia Camerei Deputatilor si presedinte al forului legislativ sa fie Dan Barna Conducerea PNL a decis sustinerea unei coalitii de guvernare cu USR-PLUS si UDMR . Liberalii vor discuta in acest sens si cu reprezentantii minoritatilor din Camera Deputatilor.BPN al PNL a mai validat, miercuri seara, ca Florin Citu sa fie propunerea de premier in noul Guvern.Citu a mai fost desemnat premier de catre seful statului, pe 26 februarie, insa acesta si-a depus mandatul si astfel votul de investitura pentru Guvern in Parlament nu a mai fost dat.