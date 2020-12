Mizele reale ale luptei crancene pentru ministere. Valoarea exacta a fiecarui portofoliu disputat de PNL si USRPLUS

Justitia, unul din ministerele cheie pe care se bat PNL si USRPLUS

Este vorba despre Justitie, Finante sau Dezvoltare, ministere pe care si le doresc ambele formatiuni politice. Analistii politici sunt de parere ca lupta dintre cele doua partide se da tocmai pe aceste ministere cheie: Justitie si Finante, ministere de control ce avizeaza toate actele adoptate de guvern , dar si pe ministere cu bani multi cum este Dezvoltarea, incercand in acelasi timp sa scape de ministere precum Sanatatea si Educatia, unde problemele par mai degraba insurmontabile.Astfel, potrivit analistilor politici partidele se afla in punctul in care isi calculeaza beneficiile atat de putere cat si de capital politic sau imagine pe care fiecare portofoliu in parte le-ar putea aduce, dar si care sunt riscurile asociate cu unele dintre acestea."In spatele tuturor acestor negocieri si implicit dorinte din partea tuturor celor care vor face parte din guvern stau o serie de calcule cu privire la costurile si beneficiile fiecarui portofoliu. Exista ministere a caror detinere este echivalenta cu gestionarea unor bugete foarte importante, si asta inseamna influenta, sunt ministere care-ti ofera posibilitati de gestionare a unor sisteme care iti ofera oportunitati de imagine, ma gandesc la Ministerul de Interne ce-ti ofera si imagine si control, si exista ministere ce-ti ofera posibilitatea de a te pozitiona tu ca partid . Spre exemplu, pentru USRPLUS ar exista un interes mai mare sa preia Ministerul Mediului decat pentru PNL daca ne gandim la electoratul USRPLUS.In acelasi timp exista si riscuri foarte mari cu privire la preluarea unor ministere si cele mai problematice sunt cele ce tin de Educatie si Sanatate - doua domenii prioritare pentru Romania, care ocupa primele doua locuri in agenda populatiei, dar care inseamna gestionarea unor sisteme greu de schimbat si imposibil de scapat din ele fara probleme. E greu de crezut ca vreun politician in fruntea ministerului Educatiei sau Sanatatii poate iesi pe plus din perspectiva imaginii politice pentru ca presiunea este enorma si sistemele au atat de multe lacune incat vor trece prin crize indiferent de cate idei ai pentru schimbarea sistemului in bine", este de parere analistul politic Adi Zabava.Important este deci a vedea interesul fiecarui partid tinand cont de ministerele care aduc putere prin pozitia in cadrul sistemului institutional, care din ele aduc putere prin bugetele de care dispun si care ar aduce mai degraba beneficii la capitolul capital politic."Imparteala in aceste situatii de formarea guvernului se face, asa cum s-a si spus public, intai in ministere avizatoare, alea de care depinde prim-ministrul, Guvernul este reprezentat de prim-ministrul, dar cand are de semnat ceva are nevoie de niste avize, si deci acesti ministri au o forta particulara fata de ceilalti - deci orice partid isi exprima intai interesul pentru ministerele avizatoare, Justitie si Finante. Pe locul doi urmeaza ministerele care ruleaza foarte multi bani, pentru ca oricum am da-o banii acestia confera putere, nu e vorba de mita, ci de putere propriu-zisa. Pe locul trei ar veni ministerele care ar putea conferi imagine, ceea ce la noi e mai rar, dar in momentul de fata de exemplu Sanatatea este un minister care ar putea oferi capital politic peste patru ani pentru ca ne aflam intr-o situatie particulara, sunt deja aprobate fonduri consistente, ne asteptam la investitii in acest domeniu de pana la 2 miliarde de euro. Si deci, exista posibilitatea ca peste patru ani ai cu ce te lauda concret. Dar, in momentul de fata nu suntem in situatia in care partidele sa se preocupe cu ce se va intampla peste patru ani, ci datorita conjuncturii sunt puse in situatia ca intai sa-si vada de raportul de forte", a explicat Sorin Paveliu, medic primar de medicina interna si expert in politici de sanatate publica.Din declaratiile publice ale liderilor celor doua partide ambele par sa-si doreasca atat portofoliul Justitiei cat si cel al Finantelor, adica ambele ministere cu rol avizator esentiale in adoptarea tuturor actelor guvernului. Dincolo de statutul in sine al acestor portofolii, in ceea ce priveste Justitia, USRPLUS are un interes mai ridicat dat fiind faptul ca tema justitiei a fost una esentiala pentru acest partid."Pentru USRPLUS detinerea ministerului Justitiei ar putea fi o miza importanta, pentru ca pe mesajul justitiei USR a crescut ca partid. Putem sa vedem asta inclusiv in campania electorala recent incheiata, asta desi coruptia si anticoruptia nu mai sunt lucruri prioritare pe agenda publica. Alianta a mers pe ideea "O Romanie fara hotie" asta desi Romania este intr-o pandemie si despre coruptie nu prea s-a mai vorbit in ultimul an. Insa gestionarea Justitiei ramane o miza importanta si pentru PNL si poate chiar si pentru presedintele Iohannis, chiar daca subiectul poate nu va mai fi un subiect atat de important pe agenda publica", este de parere Adi Zabava.Profesorul Ioan Stanomir este de parere ca daca portofoliul Justitiei este dorit in special pentru forta ministerului, probleme Justitiei nu pot fi rezolvate fara o vointa politica din partea intregii coalitii, dovada si lipsa realizarilor notabile din acest domeniu in ultimul an."Principala mea preocupare este acea de a vedea un guvern si o majoritate stabila. Riscul cel mai mare la care se expune Romania dupa aceste alegeri este acela de a repeta experienta CDR si de aceea cred ca principalul obiectiv al oricarui partid este de a oferi atat expertiza cat si sprijin parlamentar. Din acest punct de vedere ministerul Justitiei este dorit nu neaparat pentru ca se doreste reformarea legislatiei ci pentru ca MJ este principalul avizator pe proiectele de acte normative ce vin de la guvern. Dar rolul ministrului Justitiei nu este unul important doar in arhitectura institutionala, acesta poate participa si la sedintele CSM, dupa noile reglementari are un rol cheie in desemnarea procurorilor sefi al marilor parchete - este interfata dintre partea politica si mediul de magistrati. Din acest punct de vedere este usor de inteles de ce ministerul reprezinta o miza.Tema justitiei nu va deveni o tema marginala daca e sa ne uitam la chestiunea concreta a furtului din banul public, o tema care nu este marginala in nicio societate. Sigur, tema anticoruptiei nu a mai avut aceeasi tractiune electorala, mai ales daca ne uitam la voturile USRPLUS. Este clar ca suntem la o rascruce, avem foarte multe probleme de gestionat, si as spune ca nu ministrul Justitiei este problema, problema este in foarte multe zone - la parchete, la Curtea Constitutionala, la CSM unde tabara anti-reformista este majoritara. Si cred ca aici este problema cheie, ca o parte insemnata a magistratilor a fost solidara cu demersurile domnului Dragnea si Iordache. Esentiala va fi existenta unei anumite vointe politice in acest domeniu, ganditi-va doar ca noi nu am reusit sa desfiintam intr-un an Sectia Speciala. Lucrul acesta spune foarte multe, pentru ca in realitate problema cu justitia in aceasta tara nu a fost numai la nivelul elitei politice. Complicitatile nu au fost doar trans-partinice ci si trans-profesionale, iar carierele multora dintre magistrati sau impletit cu cele ale politicienilor", a declarat Ioan Stanomir, profesor de Drept Constitutional la Universitatea Bucuresti.Un alt minister pe care se duc negocieri intre PNL si USRPLUS este si cel al Dezvoltarii, prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan declarand marti, 9 decembrie, ca viitorul premier va trebui sa aiba cateva ministere importante "fara de care nu poate implementa programul de guvernare". Aici intra fara indoiala fondurile acestui minister prin care se finanteaza proiectele de dezvoltare nationala, iar analistul politic Sorin Ionita sustine ca tocmai la acest minister este nevoie de un suflu nou pentru a opri mecanismul ce a stat la baza clientelei politice si racolarilor de primari."Mi se pare important pentru tara sa se rupa acolo o continuitate de tip prost la Ministerul Dezvoltarii care gestioneaza foarte multi bani - sa intre o echipa noua, cum o fi ea, dar cu idei noi si cu mai multa transparenta si sa rectificam acele mecanisme de alocari de fonduri pentru teritoriu, adica pentru judete, pentru primarii. Adica temelia clientelismului politic in Romania in ultimii 20 de ani. Cred ca ar fi in interesul tarii ca acest minister, care a fost pe la PSD cam tot timpul chiar si in Guvernul Ciolos, sa intre in sfarsit o echipa noua cu alta viziune si sa vedem ce-om putea face. Macar un pic de transparentizare eu sper ca vor putea face, poate o formula de alocare - chestii care sunt mai degraba pe stilul USR. Nici nu cred ca se cere mare filosofie pentru a curata putin un pom prea incarcat.Separat de toata discutia cu fondurile europene, care sunt importante si care sunt si ele o miza uriasa, Ministerul Dezvoltarii gestioneaza foarte multi bani din bugetul Romaniei pentru proiecte de dezvoltare. De fapt cei mai multi din banii nostri proprii. Sunt bani neconditionati, cu aia faci ce vrei. Vorbim de alocarile bugetare anuale pe proiecte de dezvoltare rurala, celebrul PNDL. Si e important politic pentru ca aici nu te controleaza nimeni si de aceea a ajuns sa fie pusculita clientelismului si a vanarii de primari. Si de aceea e in interesul nostru al tuturor ca acest proces sa inceteze, pentru ca el strica politica si partidele. Degeaba fugim cu procurorii dupa ei apoi, mai bine sa oprim raul la sursa.Aici PNL-ul propune mai degraba sa ramane aceeasi oameni, continuitate pe tot ce inseamna bani si europeni si nationali, si tot ceea ce conteaza. Acolo unde se pune problema sa aloci bugete, proiecte prin tara si unde se fac presiuni clientelare asupra ta tocmai de aceea pare mai indicat ca USR-ul sa faca presiuni pentru acest portofoliu - ca ei nu au deocamdata cine stie ce clientela in teritoriu. Ce va fi peste 4, 8 ani in teritoriu vom vedea daca vor veni si primarii lor la tain, dar in momentul de fata avantajul este ca nu au asa multi primari", a explicat Sorin Ionita, expert in cadrul organizatiei non-guvernamentale EFOR.Medicul Sorin Paveliu subliniaza ca, desi va exista in perioada imediat urmatoare o suma mare de bani pentru investitii, nu vor exista fonduri pentru o reforma necesara a sistemului sanitar, o reforma ce intarzie de multi ani. In contextul numeroaselor probleme din acest sistem, sustine acesta, portofoliul Sanatatii este mai degraba unul de evitat pentru orice formatiune politica."Sanatatea este un minister foarte greu in momentul de fata, si nu datorita pandemiei cum am putea crede ci din cauza faptului ca este imperios necesara o reformare din radacini a sistemului si implicit a Legii Sanatatii. Ori asta este o munca de conceptie. PNL nu a miscat un deget pentru a incepe reformarea sistemului sanitar, ca sa nu mai vorbim de faptul ca PSD-ul timp de trei ani a tot vorbit de o noua lege a sanatatii fara sa vedem nimic in acest sens. Pur si simplu sistemul sanitar are un numar urias de insuficienta.In primul rand avem o discrepanta vadita intre finantarea prin asigurari sociale si nevoile sistemului, noi cheltuim 5,6% din PIB dar contributia e doar la nivelul de 2/3 din suma asta. Este evident o discrepanta, nu asa a fost gandit sistemul. Daca ne uitam apoi sectorial, avem in jur de spitale 100-120 de unitati sanitare ce nu indeplinesc conditiile de functionare, ori ele trebuie finantate major sau desfiintate - pentru ca nu le lipseste doar infrastructura ci si personalul medical. Tot la nivelul spitalelor avem fondul de salarii mai mare decat veniturile realizate prin contractul cu Casa de Asigurari, ceea ce este o anomalie pentru ca personalul medical are venituri mult majorate, dar diferenta de majorare din 2015 incoace este platita de la Ministerul de Finante. Avem niste salariati bugetari, care o parte iau pe ceea ce muncesc si restul vine de la MF, ceea ce nu este normal. S-au majorat salariile, ceea ce este foarte bine, dar fara sa se impune vreun criteriu de performanta sau de utilizare. Asa se face ca avem de exemplu spitale in care medicii prefera sa nu munceasca si sa redirectioneze pentru orice motiv pacientii catre alte centre pentru ca oricum tot atati bani vor lua.Apoi avem ambulatorii de specialitate, care ar trebui sa fie principala zona de reformare, ele ar trebui sa preia tot ceea ce nu ar trebui sa faca spitalul, si ambulatoriile nu exista, nu beneficiaza de niciun leu in majorare in toti acesti cinci ani. Aici ar trebui rezolvate majoritatea problemelor pentru a nu duce pacientii in sistemul spitalicesc, care este un sistem scump. La fel cu medicina de familie unde cu totul artificial i s-a dat sa faca tot, este superman-ul sistemului, o sarcina pe care evident nu o poate duce, si lista ar putea continua. In concluzie, este un minister greu, sunt chestii tehnice pe care populatia, ministrii si nici chiar ministrul Sanatatii nu le inteleg. Este un minister greu si fara bani. Sunt bani pentru investitii, cei 2 miliarde de la UE, dar acestia nu sunt bani de care poate dispune ministrul pentru a face reforma. Este un minister de evitat", a declarat Sorin Paveliu.La fel ca si Sanatatea, Educatia este un alt domeniu care si-a aratat limitele in actuala situatie pandemica si care figureaza astfel pe un loc principal in atentia societatii. Insa, in opinia expertilor din domeniu, la fel ca si Sanatatea problemele vechi ale sistemului il fac un domeniu pe care atat PNL cat si USR sa fie mai degraba tentate sa-l ocoleasca."Este un minister foarte greu si fara perspective de a performa cineva in acest minister. Sunt asa multe si grele adunate de-a lungul anilor plus un an complet compromis din cauza pandemiei incat nu cred ca cineva isi doreste acest portofoliu in acest moment. Restantele sunt atat de grele, inertia sistemului, a cadrelor din sistem este extrem de mare, un numar mare par mai degraba preocupati sa-si ia salariile si sa faca cat mai putin, ceea ce se si intampla acum, incat fuga de acest minister e de inteles. Nu stiu un nume greu din invatamant care sa doreasca acest portofoliu, iar sa avem un alt profesor de liceu cum a fost Monica Anisie - am avut un intreg an pierdut - arhitectura curriculara e aceeasi, suntem pe ultimul loc la testele PISA, arhitectura institutionala este aceeasi, au fost numiti 28 de inspectori scolari din structura de partid. Se pare ca atat PNL cat si USRPLUS sunt constiente de dificultatile acestui minister, incat fug de el ca dracul de tamaie", este de parere Stefan Vlaston."Partidele nu se inghesuie sa preia portofoliul Educatiei. E clar de ce. E un domeniu in criza profunda, fara solutii facile si care afecteaza foarte multi alegatori, parinti si profesori. Nu vrea nimeni sa fie tap ispasitor.Sa gasesti un ministru bun e dificil pentru ca pozitia cere o dualitate rara: trebuie sa fie foarte bun cunoscator al sistemului si al abordarilor moderne in educatie, dar trebuie sa fie si un lider care sa convinga si sa inspire o armata de functionari si profesori, sa comunice excelent catre public necesitatea reformelor. E un portofoliu pentru cei mai buni oameni pe care partidele ar trebui sa-i aiba, competenti tehnic si responsabili politic, nu o rasplata pentru politruci marunti promovati pe criterii de loialitate. Cine vrea sa guverneze si spune ca urmareste modernizarea tarii trebuie in primul rand sa ceara portofoliul Educatiei, pentru ca aici e cheia renasterii Romaniei", subliniaza si profesoara Cristina Tunegaru intr-o postare pe pagina ei de Facebook