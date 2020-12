Negocieri dure pentru ministere intre PNL si USR-PLUS. Portofoliul de care liberalii tin cu dintii

De asemenea, alte ministere pe care liberalii le-ar dori sunt Aparare, Externe, Economie, Interne, Dezvoltare si Transporturi.Printre ministerele pe care PNL ar vrea sa le tina se numara cel al Finantelor, al Apararii, Transporturilor, Internele, Economie si Energie si Externe. Totodata, in contextul in care PNL are 1.500 de primari ar vrea sa tina si Ministerul Dezvoltarii, au adaugat sursele citate.In schimb, liberalii ar fi dispusi sa renunte la Ministerul Justitiei in favoarea USR-PLUS, desi Catalin Predoiu doreste sa continue la sefia acestui portofoliu, au mai spus, pentru News.ro, surse din PNL.Europarlamentarul Rares Bogdan ar putea fi dispus sa accepte portofoliul Interne, daca este nevoie. Ludovic Orban are in vizor functia de presedinte al Camerei Deputatilor, insa in cazul in care USR-PLUS forteaza ca Dan Barna sa preia sefia Camerei, atunci liderul PNL ar putea sa ii propuna acestuia pozitia de vicepremier in noul Guvern plus posibil sefia Senatului care sa revina lui Radu Mihail, au mai precizat sursele mentionate.PNL ar mai fi dispus sa renunte la Sanatate, daca Alianta USR-PLUS vrea neaparat portofoliul pentru Vlad Voiculescu , cat si la Ministerul Muncii, Ministerul Sportului, Ministerul Educatiei, Ministerul Agriculturii si cel al Culturii.In contextul negocierilor care vor avea loc intre cele trei partide care doresc sa formeze coalitia de guvernare, USR ar vrea ca Dan Barna sa fie presedinte al Camerei Deputatilor sau vicepremier, au declarat surse din partid, pentru News.ro. De asemenea, formatiunea nu exclude nici sefia Senatului pe care sa o preia actualul lider al senatorilor USR Radu Mihail. Alianta USR-PLUS nu este prea multumita de ideea sa aiba doar 5-6 ministere in viitorul Executiv si va insista sa aiba cel putin un minister avizator - Justitie, Finante, Fonduri Europene sau Dezvoltare.Reprezentantii UDMR ar dori sa aiba 2 sau 3 ministere in viitorul Executiv, au declarat surse din partid, pentru News.ro. De asemenea, Uniunea va discuta la negocieri si in privinta modificarii Planului de Rezilienta si Redresare care sa includa masuri pentru dezvoltarea Transilvaniei, in sensul dezvoltarii infrastructurii feroviare, rutiere, cat si dezvoltarea zonei rurale, au adaugat sursele citate. UDMR va mai insista asupra unor prioritati privind mediul si sustinerea fermierilor.PNL a validat in BPN de miercuri seara ca Ludovic Orban sa fie sustinut la sefia Camerei Deputatilor, iar Florin Citu sa fie propunerea de prim-ministru care va fi inaintata la consultarile de la Cotroceni.Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan declara miercuri ca vor fi maximum 18 ministere in viitorul Guvern, iar PNL va propune la negocierile cu USR-PLUS si UDMR sa mearga pe procentele obtinute la alegerile parlamentare si anume liberalii sa aiba 10 sau 11 ministri , Alianta sa aiba 5-6 ministri, iar Uniunea sa aiba doi ministri.Negocierile intre PNL, USR-PLUS si UDMR vor continua zilele urmatoare, joi dimineata fiind prima intalnire a liderilor celor trei formatiuni, iar la prima parte a intrevederii a participat si presedintele Klaus Iohannis Seful statului a invitat partidele parlamentare la consultari la Palatul Cotroceni in vederea desemnarii viitorului premier , luni 14 decembrie, a transmis joi Administratia Prezidentiala. Primul partid care va avea discutii cu seful statului este PSD , urmat de PNL, Alianta USR-PLUS, Alianta pentru Unirea Romanilor ( AUR ), UDMR si minoritatile nationale.CITESTE SI: