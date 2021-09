Orban, atac la tabăra Cîțu: „Orice boicotare a moţiunii de cenzură reprezintă un atentat la statul de drept”. Ce spune despre amenințările cu excluderea

Orban a fost întrebat, miercuri, ce părere are despre faptul că parlamentarii PNL au fost ameninţaţi dacă vin la plenul reunit."Nimeni nu are voie să ameninţe parlamentarii PNL. Noi de-a lungul timpului - şi asta voi propune ca să nu existe niciun dubiu -, voi propune să participăm, dar să nu votăm. În ceea ce priveşte prezenţa la plen, ea nu este facultativă şi e obligatorie. Trebuie avut în vedere şi faptul că se derulează o procedură constituţională pe care s-a pronunţat CCR , pe care, dacă nu eşti prezent, poţi împiedica procedurile pentru moţiunea de cenzură”, a explicat Orban.El a precizat că nu a mai auzit de o astfel de decizie, care să fie contrară Constituţiei sau regulamentelor parlamentare.Orban a susţinut că nu este speriat de ameninţările la adresa sa."Nu sunt speriat, de-a lungul timpului cei care au încercat să mă ameninţe ştiu nu au avut niciodată sorţi de izbândă. Sunt un om cu frica lui Dumnezeu, sunt un om care nu pot să nu îmi fie frică, pe de altă parte dacă cineva mă ameninţă, nu face altceva decât să mă determine să fiu şi mai hotărât şi mai serios atunci când am convingerea că am dreptate”, a explicat liderul PNL.Întrebat dacă şi-au manifestat parlamentarii PNL dorinţa să îl schimbe de la preşedinţia Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban a răspuns: "Nu am idee despre o astfel de propunere. Probabil deja sunt destui care se gândesc că le-ar sta bine să fie preşedinte al Camerei Deputaţilor. Deja e şi competiţie, am văzut deja pe Sighiartău, l-am văzut pe Bode, pe Raluca Turcan ”.Întrebat dacă mai are dialog cu preşedintele Klaus Iohannis şi a discutat cu şeful statului în ultimele zile, Ludovic Orban nu a dat niciun răspuns.