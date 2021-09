Orban, despre alocările condiționate de bani publici către primari în Congres: „Fraţilor, aşa ceva este penal. Însuşi Iohannis a formulat plângerea împotriva lui Dragnea”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, îl critică pe premierul Florin Cîţu pentru decizia de a aloca fonduri către primari în perioada de campanie pentru alegerile interne din partid, el amintind că pentru un gest similar preşedintele Klaus Iohannis a depus o plângere penală pe numele lui Liviu Dragnea. "Păi putem noi să vorbim astăzi de condiţionarea alocării de bani publici către primari în Congres cu condiţia de a susţine un candidat care este premier în funcţie? Păi fraţilor, aşa ceva este penal, să ştiţi!”, afirmă Orban.

Prezent, luni seară, la şedinţa Comitetului Director al PNL Olt, liderul PNL, Ludovic Orban, a reamintit că preşedintele Iohannis a formulat plângere penală pe numele lui Liviu Dragnea pe motiv că acesta, folosind bani din PNDL1, "a cumpărat primari" de la PNL înainte de campania pentru alegerile prezidenţiale din anul 2014 şi "i-a trecut la PSD promiţându-le proiecte".

"Însuşi preşedintele Iohannis este cel care a formulat plângerea penală împotriva lui Dragnea. Sigur că ea nu şi-a urmat cursul, dar plângerea a fost formulată. Păi putem noi să vorbim astăzi de condiţionarea alocării de bani publici către primari în Congres cu condiţia de a susţine un candidat care este premier în funcţie? Păi fraţilor, aşa ceva este penal, să ştiţi! Toate resursele publice se alocă în conformitate cu legea, pe baza unor reglementări şi unor proceduri bine stabilite. Şi eu am alocat bani din fondul de rezervă, dar am făcut-o pe baza legii (...). Pe baza legii, da?

Nu pe baza unui interes de moment! Cum să dai bani către primari când tu eşti în campania electorală pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal? Să dai banii cu o săptămână înainte de Congres! Păi, mă scuzaţi că vă spun, dar o să ne arunce în aer imaginea, toată media o să ne facă zdrenţe dacă se întâmplă aşa ceva în campania electorală internă a Partidului Naţional Liberal. De ce a trebuit să aştepte până acuma? Dacă erau solicitări legale şi pertinente din partea primarilor, ele trebuiau satisfăcute mai demult, nu în ultima săptămână de campanie!”, a afirmat Ludovic Orban în discursul ţinut în faţa liberalilor din Olt.

El a catalogat campania internă pe care a făcut-o în partid drept una "de bun simţ, discret", criticând modul în care Florin Cîţu a înţeles să se promoveze pentru alegerile interne.

"Problema nu a fost candidatura lui Florin Cîţu la funcţia de preşedinte a Partidului Naţional Liberal, ci modul în care a fost construită toată campania, o astfel de campanie nu are voie să câştige în Partidul Naţional Liberal! Dacă o astfel de campanie câştigă în Partidul Naţional Liberal, înseamnă că noi putem să ne ducem acasă, că ăsta nu mai e Partidului Naţional Liberal. O campanie se face prin mesaje pozitive, se face printr-un program serios, se face prin argumente solide. Se face convingându-i pe oameni să voteze liber opţiunea pe care o au pentru binele Partidului Naţional Liberal”, a mai afirmat Orban.

Ludovic Orban, atac la miniştrii PNL

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, i-a atacat în termeni duri pe miniştrii care îl susţin pe Florin Cîţu, el afirmând că aceştia "nu sunt şefi”, ci trebuie să servească interesele oamenilor, iar partidul nu este condus de Guvern, ci situaţia trebuie să fie invers.

"Păi ce le datorăm lor, miniştrilor? Cum să accept ca un ministru să dea afară şapte liberali numai pentru că ei sunt susţinătorii preşedintelui Partidului Naţional Liberal care l-a propus pe ministrul respectiv: păi ce, el e şeful nostru sau el e omul care a ajuns în funcţie datorită nouă?", a afirmat Ludovic Orban luni seară, 13 septemebrie.

"Credeţi că Florin Cîţu e mai bun decât mine? Credeţi că vreodată Florin Cîţu va face ceea ce am făcut eu pentru PNL: credeţi dumneavoastră că Florin Cîţu cunoaşte măcar unu la sută din ceea ce ştiu eu despre Partidul Naţional Liberal? Ca să nu vă mai spun alte lucruri. (...) Vreodată am ameninţat eu vreun liberal, vreodată m-aţi auzit pe mine ţipând sau dând ordine sau speriind pe cineva sau condiţionând vreun ajutor pe care l-am acordat? Nu cred! Fraţilor, ce se întâmplă în Partidul Naţional Liberal de o bună bucată de vreme nu are nicio legătură cu liberalismul şi cu democraţia!

Nu putem să acceptăm ce se întâmplă! Dacă dumneavoastră acceptaţi ceea ce se întâmplă, şi anume schimbarea voinţei reale a oamenilor prin instrumente de presiune, de control, prin promisiuni de bani, prin ameninţări cu excluderi din partid, prin ameninţări cu demiteri din funcţii, înseamnă că noi nu o să mai fim Partidul Naţional Liberal, noi o să fim o armată în care acceptăm să primim ordine şi pur şi simplu o să fim... Partidul Naţional Liberal? Glumiţi? Nu va mai fi niciodată Partidul Naţional Liberal.

Să nu ne facem că nu înţelegem despre ce este vorba! Să nu ne facem că nu înţelegem despre ce este vorba!”, a afirmat Ludovic Orban, luni seară, în şedinţa Comitetului Director Judeţean al PNL Olt.