Orban, despre o candidatură la prezidențiale: „Trebuie să iau foarte în serios, pentru că altfel m-aş afla în treabă să candidez la preşedinţia PNL”

"Nu mă cramponez, asta am spus, dar evident că trebuie să iau foarte în serios în calcul şi această posibilitate pentru că dacă nu aş lua-o nu m-aş afla în treabă să candidez la preşedinţia Partidului Naţional Liberal", a declarat Orban, duminică, la Oradea."Până la alegerile prezidenţiale avem trei ani şi jumătate. Avem preşedinte al României. Pe de altă parte, niciun candidat la preşedinţia Partidului Naţional Liberal nu poate să ocolească acest subiect. În momentul în care eu m-am hotărât să candidez pentru un nou mandat la preşedinţia Partidului Naţional Liberal, normal că am luat în calcul în mod serios şi posibilitatea de candida la preşedinţia României. Este firesc, pentru că cel care este ales preşedintele Partidului Naţional Liberal este omul care se bucură de cea mai mare încredere în Partidul Naţional Liberal. Pe de altă parte, se ştie foarte clar că eu nu sunt omul care să vreau să candidez cu orice preţ. Întotdeauna am luat deciziile pe baza unor analize serioase, pe baza unor studii, pe baza unor evaluări foarte serioase şi foarte profunde, pentru că obiectivul pe care l-am inclus în moţiunea pe care am prezentat-o este câştigarea alegerilor prezidenţiale.Chiar dacă eu nu voi candida, voi avea capacitatea de a găsi un candidat care să aibă şanse să câştige alegerile prezidenţiale. (...) Nu mă cramponez, asta am spus, dar evident că trebuie să iau foarte în serios în calcul şi această posibilitate pentru că dacă nu aş lua-o nu m-aş afla în treabă să candidez la preşedinţia Partidului Naţional Liberal", a afirmat Ludovic Orban , duminică. Liderul PNL a amintit de momentul în care PNL a ales să îl susţină pe Nicuşor Dan pentru Primăria Capitalei, în condiţiile în care studiile arătau că un candidat sprijinit doar de PNL nu putea câştiga singur acel scrutin.Sâmbătă, preşedintele PNL, Ludovic Orban, afirma că orice candidat la preşedinţia PNL trebuie să ia în calcul şi faptul că poate fi desemnat drept candidat al partidului la alegerile prezidenţiale. "Eu iau cu mare seriozitate în calcul această posibilitate", susţinea Orban."Orice candidat la preşedinţia Partidului Naţional Liberal trebuie să ia foarte în serios că există această posibilă responsabilitate de a fi candidatul Partidului Naţional Liberal la preşedinţia României. Eu iau cu mare seriozitate în calcul această posibilitate. Sigur că până la alegerile prezidenţiale mai avem, între timp trebuie să ne concentrăm pe îmbunătăţirea performanţei guvernamentale.Pe măsură ce se vor apropia alegerile prezidenţiale evident că, după ce voi câştiga, voi avea capacitatea să decid împreună cu colegii mei cine este cel mai bun candidat la funcţia de preşedinte al României din Partea Partidului Naţional Liberal, cum am mai făcut-o”, declara Ludovic Orban presei, sâmbătă, la Bistriţa, răspunzând unei întrebări.