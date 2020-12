Orban: "Cel mai probabil in ianuarie Guvernul va finaliza proiectul de buget si il va transmite la Parlament"

"Inainte de aprobarea legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat este necesara aprobarea unei alte legi - legea plafoanelor - care trebuie sa stea la baza constructiei bugetare. Pe de alta parte, premierul Florin Citu , ministru de Finante, a pregatit in linii mari legea bugetului de stat si proiectul de lege a bugetului asigurarilor sociale de stat. Pe de alta parte, acum suntem un guvern de coalitie, care dupa investitura, aceasta pregatire a proiectului de buget va trebui supusa unei dezbateri in interiorul coalitiei.Din acest motiv, nu as fi realist daca as asuma acest obiectiv de a finaliza legea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale. Cel mai probabil in cursul lunii ianuarie, Guvernul va finaliza proiectele de lege si le va transmite spre dezbatere Parlamentului", a spus Orban.CITESTE SI: Lista completa a ministrilor din viitorul guvern condus de premierul Florin Citu. Scandal in sedinta pentru nominalizarile PNL