Orban acuză echipa Cîţu că îi "epurează" susţinătorii: "Îşi imaginează că se află în Partidul Comunist"

Orban, despre ipoteza revenirii în fruntea Guvernului

"Managementul ăsta, că îi rad pe cei care sunt împotriva mea, nu e specific unui partid democratic şi nu are nicio legătură cu PNL. Din păcate, foarte mulţi oameni îmi spun, din baza PNL, că în această campanie se proferează astfel de ameninţări, că 'pe tine te rad', 'tu n-o să mai fii preşedinte', 'tu nu o să mai ocupi funcţie'. Au şi trecut la aplicarea unor astfel de pedepse pentru delictul de opinie, pe care eu personal nu pot să le accept. Au fost daţi afară o mulţime dintre susţinătorii mei din funcţii publice", a declarat Orban la postul B1TV.Şeful PNL a insistat că "mulţi oameni au fost daţi afară din orice poziţie publică pentru faptul că erau susţinătorii mei" şi că "aşa ceva nu e corect, nu e normal".Drept exemplu, Orban a vorbit despre 17 susţinători de-ai săi de la Timişoara care au fost suspendaţi din partid, dar şi inspectori şcolari generali din Brăila, Argeş şi Bucureşti."Colegi de-ai mei care consideră că nu se află în PNL, ci îşi imaginează că se află în Partidul Comunist, în care se fac epurări, se înşală amarnic. Noi suntem Partidul Naţional Liberal", a adăugat Orban. Ludovic Orban a declarat, întrebat fiind despre ipoteza revenirii în fruntea Guvernului, dacă va câştiga alegerile din partid, că "asta e cea mai probabilă evoluţie după Congresul PNL din 25 septembrie".Asta e cea mai probabilă evoluţie după Congresul PNL din 25 septembrie. Pentru mine, cartea de vizită a Partidului Naţional Liberal în următorii ani, până la alegerile care vor fi toate în 2024, este performanţa la guvernare, măsura în care Guvernul are capacitatea de a fructifica toate oportunităţile pe care le avem în perioada asta”, a afirmat Ludovic Orban, luni seară, într-o emisiune la postul B1 Tv.Întrebat cum vede o revenire la Guvern, Orban nu a dat un răspuns concret privind modalitatea tehnică în care ar prelua funcţia de prim ministru, însă a arătat că "preşedintele fiind responsabil, este posibil să se ajungă la nevoia ca preşedintele PNL să preia poziţia de premier".În ceea ce priveşte ideea unei candidaturi a preşedintelui PNL pentru alegerile prezidenţiale, Orban a afirmat: "Eu nu cred că un om serios, responsabil, un om care e onest, sincer faţă de public putea să facă pe niznaiul şi să nu răspundă la această întrebare sau să dea un non-răspuns".