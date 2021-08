Orban, despre numirea lui Cîțu la Palatul Victoria: Cine a decis premierul din PNL au fost, la negocieri, partenerii de la USR

Demisie, dacă pierde alegerile

"Eu mi-am asumat, prin demisia din funcţia de prim ministru, rezultatul alegerilor, după care am început negocierile pentru formarea majorităţii. În momentul în care s-au blocat negocierile pe prima formulă cu care ne-am dus la negocieri - adică să avem premier prin Florin Cîţu şi preşedintele Camerei Deputaţilor - noi am flexibilizat mandatul şi ne-am dus cu două variante: Ludovic Orban premier sau Florin Cîţu premier. Dacă eram eu premier - Florin Cîţu preşedinte al Senatului, Florin Cîţu premier - eram eu preşedintele Camerei Deputaţilor.Cine a decis, până la urmă, premierul, ca să zic aşa, din Partidul Naţional Liberal au fost, la negocieri, partenerii de la USR care l-au preferat pe Florin Cîţu. Asta a fost opţiunea lor de atunci. Sigur că, acuma, dacă îi mai întrebăm, s-ar putea să-şi mai fi schimbat părerea unii dintre colegii de la USR”, a declarat Ludovic Orban, luni seară, la Digi 24.El a explicat că nu doreşte să dea mai multe detalii despre acest aspect, pe motiv că nu este "purtătorul de cuvânt al lor"."Am zis că sunt destui în USR astăzi care se gândesc dacă au făcut o opţiune foarte fericită”, a adăugat Orban, în acest context.Acesta consideră că, dacă Florin Cîţu va fi cel care va pierde, va trebui să renunţe la funcţia de premier, deoarece nu ar mai avea legitimitate şi autoritate pentru a exercita această funcţie."Aici este o chestiune de onoare. Eu, dacă pierd alegerile, îmi scriu înainte de 25 septembrie demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Asta este o chestiune de legitimitate democratică. Dacă un premier care candidează la funcţia de preşedinte al PNL, ce autoritate şi ce legitimitate mai are să exercite funcţia respectivă în condiţiile în care partidul nu-l mai sprijină? Cine îl mai ascultă?Acum, vă spun sincer că asta e o chestiune de legitimitate într-o democraţie: un om, ca să poată să exercite o funcţie de o asemenea importanţă în stat, trebuie să aibă legitimitate, trebuie să aibă o autoritate, care este construită. Păi tu, dacă pierzi în interiorul propriului partid care te-a susţinut pentru poziţia de prim-ministru...", a spus Ludovic Orban.