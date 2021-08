Cum mimează liderii coaliției grija pentru banii din PNDL. „Platforma electronică e de ani propusă şi blocată de nivelul politic”

Orban, despre planul "Anghel Saligny"

Faptul a fost lăudat chiar de către ministrul Trasporturilor, Cătălin Drulă, care a remarcat susținerea lui Orban pentru propunerea USRPLUS.Însă chiar și măsurile propuse de USRPLUS, lăudate acum de Orban în contextul intern din PNL, sunt considerate insuficiente pentru a evita risipa fondurilor uriașe din PNDL. Aceasta este opinia experților de la organizația non-guvernamentală EFOR . În ceea ce privește ideea unei platforme electronice pentru PNDL, Septimius Pârvu susține că o astfel de platformă e de ani de zile propusă la MDRAP de nişte funcţionari de treabă şi blocată de nivelul politic.„E bine că #teamOrban şi #teamCîţu se bat care să pară mai rezonabilă, doar-doar le-o trece prin guvern OUG cu PNDL3, deşi urgenţa e complet nejustificată legal. Oare pe ce bază o fi dat aviz Ministerul Justiţiei?Însă promisiunile astea că totul va fi fain-frumos, transparent şi pe internet, sună a disperare şi PR. Ceva-ceva se va face, dar lumea trebuie să ştie că:1. Platforma electronică pentru PNDL e de ani de zile propusă la MDRAP de nişte funcţionari de treabă şi blocată de nivelul politic. Inclusiv anul trecut în guvernul Ludovic Orban , prin ministrul său Ion Ştefan, zis Grindă. Cam târziu s-a convertit Orban la evanghelia bunei guvernări; când avea decizia în mână interesul lui pentru subiect a fost fix zero, deci nu-i o aripă PNL mai brează ca alta pe subiect2. Chiar dacă se face o pagină de internet, marile probleme ale PNDL rămân în continuare: lipsa de orice evaluare de fezabilitate a “proiectelor” (care nici nu sunt proiecte, doar idei pe o foaie cu sume scoase din burtă); lipsa oricărei evaluări serioase a ce s-a întâmplat cu PNDL1+2, în valoare tot de 10 bn euro, pe care Curtea de Conturi l-a făcut praf cu concluzia “nu îndeplineşte standardele unui program public de finanţare”; lipsa de aliniere la normele UE, pentru ca proiecte bune să fie eventual preluate pe fonduri UE şi să reducem astfel deficitul bugetar; lipsa de corelare cu alte programe de finanţare de la buget, de exemplu pe apă-canal, etc.Toată atenţia presei se va concentra pe modul cum se împart banii pe primării / partide, dar problemele structurale vor rămâne tot acolo, ceea ce înseamnă bani aruncaţi pe fereastră prin investiţii care sună bine propagandistic, dar nu vor funcţiona în realitate”, a scris Septimius Pârvu pe pagina sa de Facebook Ludovic Orban a declarat că în şedinţa coaliţiei s-a discutat şi despre Planul de investiţii "Anghel Saligny"."Colegii de la USR PLUS au formulat propuneri legate de introducerea de standarde de cost. Ştim că se finanţează investiţii în infrastructura de apă-canal, gaz şi infrastructura rutieră. Deci solicitarea de introducere de standarde de cost, de asemenea, procedură transparentă cu înfiinţarea... practic, toate cererile să se poată depune online, să se înfiinţeze o platformă digitală în care să se poată urmări evoluţia fiecărui proiect, de la faza de derulare a... de semnare a contractelor de finanţare, până la faza de execuţie a proiectelor, inclusiv situaţia decontărilor", a afirmat el.Orban a adăugat că a fost acceptată o propunere a USR PLUS vizând neincluderea în PNDL 3 a proiectelor care au fost pe PNDL 1 şi PNDL 2 şi care au stadiul zero de realizare."De asemenea, chiar dacă se semnează contractul de finanţare, dacă nu se depun documentaţiile solicitate în termen de maxim doi ani, cel care a semnat contractul de finanţare îşi pierde dreptul de a fi finanţat proiectul respectiv", a arătat el.Orban a menţionat că au fost discutate şi alte aspecte, de natură tehnică, iar discuţiile vor continua."Discuţiile vor continua (...) sigur, există deschidere pentru a îmbunătăţi acest proiect, pentru a-l face transparent, pentru a exista un control al costurilor prin intermediul standardelor de cost, existenţa unor criterii de selectare şi a unor proceduri foarte clare", a susţinut el.