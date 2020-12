Orban: "Coalitia de guvernare va detine presedintia Camerei Deputatilor si a Senatului. Exista majoritate parlamentara certa"

"Cu siguranta (sefia Camerei Deputatilor si Senatului va reveni coalitiei de guvernare - n.r.). Nu exista acest risc (sa revina PSD - n.r.). Exista majoritate parlamentara certa si in Senat , si in Camera Deputatilor.Coalitia va detine ambele pozitii si asa e normal. Ganditi-va ca presedintia Senatului si presedintia Camerei Deputatilor sunt extrem de importante in procedurile parlamentare, iar Guvernul va avea nevoie de adoptarea proiectelor de lege pe care le va trimite spre dezbatere Parlamentului", a spus Orban la sediul PNL, intrebat daca exista sanse ca majoritatea PNL, USR PLUS si UDMR sa detina sefia Camerei Deputatilor si a Senatului sau acestea vor reveni PSD.Despre informatiile potrivit carora USR PLUS nu ar accepta ca PNL sa propuna si premierul, si presedintele Camerei, Orban a precizat: "Nu comentez chestiuni pe surse. Chiar astazi a fost o discutie cu partenerii nostri ca sa avem o comunicare: cand avem decizii, sa comunicam oficial. Orice informatie care va veni pe surse si care nu pleaca de la un comunicator care face parte din echipele de negociere in baza unei intelegeri care este intre parteneri va rog sa o tratati cu foarte mare prudenta".El a mai spus ca nu au fost discutate aceste aspecte cu partenerii de coalitie."Nu am discutat aceste aspecte. Nu s-a discutat nimic, nici de portofolii, nici de impartirea functiilor. Exista doar acordul de a forma o majoritate parlamentara de centru dreapta care sa formeze guvernul. Vom discuta sambata, incepand cu ora 9 dimineata", a adaugat Orban.