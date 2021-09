Orban, despre imaginea PNL: „Ştiţi foarte bine cum ne apostrofează lumea pe stradă, toţi aveţi conturi de Facebook. Cum ni se umple frigiderul din cauza a ceea ce se întâmplă”

Ironii la adresa lui Cîțu

Orban a declarat, duminică, la Focşani, că liberalii care îl susţin sunt daţi afară sau puşi sub o presiune permanentă."Cei pe care i-am susţinut în forurile statutare să fie la guvernare se transformă efectiv într-un instrument de presiune, într-un instrument de ameninţare împotriva membrilor PNL care au dreptul normal să exercite funcţii publice pentru că sunt competenţi, pentru că au muncit pentru partid, pentru că au capacitatea de a pune programul de guvernare în funcţie şi ei, în loc să fie judecaţi pentru capacitatea efectivă de a pune programul de guvernare în funcţie, sunt judecaţi dacă sunt cu Cîţu sau cu Orban. Cei care sunt cu Orban sunt daţi afară sau sunt puşi sub o presiune permanentă”, a transmis Orban.El a reclamat că aceia care vor să conducă înainte de Congres au "prăbuşit" imaginea partidului."Ştiţi foarte bine cum ne apostrofează lumea pe stradă, toţi aveţi conturi de Facebook sau comunicare socială, ştiţi foarte bine cam ce asalt este asupra noastră, cum ni se umple frigiderul din cauza a ceea ce se întâmplă şi nu din cauza noastră.Nu aş vrea să ne trezim la congresul ăsta că toată lumea o să vină şi o să-şi strige revolta faţă de bătaie de joc pentru munca şi rezultatele fiecăruia dintre toţi cei care au ridicat împreună PNL. Pentru că cei care vor să conducă înainte de congres numai printr-o putere efemeră pe care au primit-o din partea noastră, pe baza muncii noastre şi a voturilor date de oameni (...) au prăbuşit imaginea partidului şi aproape au făcut praf toată munca noastră pe care am efectuat-o zi de zi”, a mai declarat Ludovic Orban Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a afirmat că nici nu poate să pronunţe sintagma "echipa câştigătoare" , cea care îl susţine pe Florin Cîţu în cursa pentru şefia partidului, menţionând că aceasta este penibilă. El a adăugat că nu seamănă cu o echipă câştigătoare, ci cu o "armată de ocupaţie, care calcă în picioare în fiecare zi regulile democratice din partid"."Vă spun sincer că îmi ţin, deşi îmi vine permanent până în gât, strigătul de revoltă faţă de ceea ce se întâmplă în PNL de câteva luni. Nici nu pot să pronunţ sintagma echipa câştigătoare că deja este penibilă şi râde toată lumea de ei.Asta nu e echipă câştigătoare, asta seamănă cu o juntă, seamănă cu o armată de ocupaţie care calcă în picioare în fiecare zi regulile democratice din partid, care calcă în picioare toate normele de bun simţ care trebuie să caracterizeze relaţiile interumane dintre noi, care încearcă să obţină susţinere pentru un candidat care devine din ce în ce mai evident că nu-l vrea aproape nimeni.Cum? Prin ameninţare, prin presiuni, prin scoaterea din funcţii publice a celor care au curajul şi bărbăţia să recunoască pe faţă că mă sprijină”, a declarat Orban