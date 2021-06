Orban anunta ca nici el, nici premierul nu sustin cresterea alocatiilor de la 1 iulie. "Vom discuta in prima sedinta a coalitiei"

"Cu siguranta, chiar saptamana asta ar fi trebuit (luata o decizie - n.r.), dar a aparut prezentarea publica a PNRR si nu am mai tinut sedinta coalitiei. Probabil, la prima sedinta a coalitiei vom discuta. Punctul nostru de vedere l-am exprimat, atat premierul Citu, cat si eu, si anume ca sustinem formula care a fost adoptata in Senat . Acolo este OUG, este o lege de adoptare a OUG care a suferit un amendament in Senat si, din punctul nostru de vedere, sustinem amendamentul in Senat, sa nu existe cresterea de la 1 iulie. De altfel, am si anuntat public ca aceasta va fi pozitia noastra", a afirmat Orban, intrebat despre decizia in privinta reexaminarii, la cererea presedintelui Iohannis, a proiectului privind cresterea alocatiilor, care este in dezbaterea Comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor.In 24 mai, presedintele PNL Ludovic Orban , declara la Pitesti ca nu exista resurse pentru inca o crestere a alocatiilor copiilor in acest an."Au mai aparut pareri... Nu as vrea sa comentez. Sunt convins ca vom ajunge la o solutie. PNL, si nu numai PNL, majoritatea acestei coalitii a hotarat o forma la Senat prin care cresterea alocatiilor s-a facut numai de la 1 ianuarie. Hai sa fim cinstiti: nu exista resurse ca sa ne mai permitem inca o crestere a alocatiilor in acest an, daca vrem sa le crestem si la anul. Si ca atare, noi sustinem formula de crestere a alocatiilor care s-a facut la 1 ianuarie sa nu se mai faca de la 1 iulie, ci sa se faca de la anul", a spus Orban.Intrebat de jurnalisti daca sunt parlamentari de la USR PLUS sau UDMR care se opun acestei variante, Orban a raspuns: "Nu comentez, sa se exprime ei public".In 30 decembrie 2020, Senatul a adoptat, cu amendamente , OUG 123/2020 care vizeaza cresterea etapizata a alocatiilor de stat pentru copii, ca urmare a reexaminarii solicitate de presedintele Klaus Iohannis . Camera Deputatilor este for decizional.