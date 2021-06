Ludovic Orban, despre dosarele in care sunt implicati Chirica si Alexe: Hotararea daca o persoana este sau nu vinovata o ia instanta

Orban a spus, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca atat Costel Alexe, cat si Mihai Chirica au procedat corect, suspendandu-se din functiile de presedinti la filiala judeteana, respectiv organizatia municipala a PNL Iasi."Atat colegul meu Costel Alexe, cat si colegul Mihai Chirica, au facut ceea ce era normal. S-au suspendat din functiile pe care le ocupau. Astazi, presedintele filialei judetene, interimar evident, este Alexandru Muraru. Vor avea loc alegeri, eu am incredere in colegii mei, in Costel Alexe, pana la urma hotararea daca o persoana este sau nu vinovata o ia instanta. Trebuie sa respectam un principiu fundamental caracteristic tuturor democratiilor si anume prezumtia de nevinovatie. Sigur, colegii mei s-au suspendat, se va judeca si vom vedea foarte clar care este adevarul", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban Primarul PNL al Iasiului Mihai Chirica este vizat in mai multe dosare, una dintre anchetele procurorilor DNA referindu-se la modul in care s-a facut un schimb de terenuri langa cimitirul Eternitatea din municipiul Iasi.La Primaria Iasi au avut loc perchezitii facute de catre DIICOT, in luna aprilie, intr-un alt dosar referitor la concesionarea unui teren al municipalitatii.In acest caz, edilul Mihai Chirica este urmarit penal, alaturi de alte 14 persoane. Chirica este acuzat de omisiunea sesizarii, anchetatorii avand indicii ca primarul ar fi avut cunostinta despre faptul ca terenul situat in zona Sararie din municipiu face obiectul unor tranzactii dubioase.De asemenea, Mihai Chirica a fost trimis in judecata intr-un alt dosar DNA care vizeaza achizitionarea unor autoturisme de catre Primaria Iasi.Presedintele Consiliului Judetean Iasi, fostul ministru al Mediului Costel Alexe este cercetat in dosarul in care este acuzat de luare de mita si instigare la delapidare.La data de 6 aprilie 2020, Alexe Costel, in calitate de ministru al Mediului, Apelor si Padurilor ar fi pretins, in mod direct, de la o persoana din conducerea unui combinat siderurgic, inculpat in cauza, mai multe produse din tabla in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, catre fabrica respectiva, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si la monitorizarea masurilor luate de aceasta fabrica pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme.Foloasele respective, in cantitate de 22 tone, ar fi fost primite in 23 aprilie 2020 si 7 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societati comerciale administrata de o ruda a ministrului.