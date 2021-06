Ludovic Orban: Nu exista niciun motiv sa se discute astazi de remaniere. Sunt multumit de activitatea ministrilor liberali

"Din punctul meu de vedere, nu exista niciun motiv sa se discute astazi de remaniere. In ceea ce ma priveste, ca presedinte al PNL, sunt multumit de activitatea ministrilor liberali. De regula, sa discuti despre remaniere la sase luni de la preluarea guvernarii , in conditiile in care nu exista temeiuri foarte solide, cum a fost in cazul domnului Voiculescu, nu mi se pare intelept si potrivit. De asemenea, exista un statut al PNL. Domnul prim-ministru, atunci cand a fost desemnat prim-ministru, a fost votat in Biroul Politic National. In ceea ce priveste coalitia, in urma crizei din coalitie care a fost provocata ca urmare a revocarii domnului ministru Voiculescu a fost adoptat un act aditional, o procedura care trebuie urmata", a precizat Orban, la Palatul Parlamentului, intrebat pe aceasta tema.Cat priveste faptul ca premierul nu ar tine cont de acel act aditional, liderul PNL a spus ca sunt niste angajamente asumate de toate formatiunile din coalitie, reguli care trebuie respectate."Nu se poate, sunt niste angajamente, in momentul in care avem program de guvernare pe care ni l-am asumat impreuna toate formatiunile din coalitie, avem un acord al coalitiei, avem actul aditional la acordul coalitiei. In general, lumea functioneaza dupa reguli, iar regulile trebuie respectate", a afirmat Orban.Referitor la faptul ca premierul Florin Citu actioneaza in baza prerogativelor date de Constitutie, Ludovic Orban a subliniat ca nimeni nu neaga dreptul premierului de a propune revocarea unui ministru, insa mai exista si acordul din coalitie, un act aditional la acesta, precum si un statut al PNL, care trebuie respectat atat de premier , cat si de ministri , ca membri ai PNL."Sigur, actioneaza in baza prerogativelor date de Constitutie, nimeni nu neaga dreptul premierului de a propune revocarea unui ministru. Pe de alta parte, in afara de cadrul constitutional, exista un acord al coalitiei, un act aditional in cadrul coalitiei (...). Si in acordul coalitiei se spunea in ultima instanta ca dupa ce se parcurg procedurile se poate ajunge la situatia respectiva.De asemenea, noi mai avem un statut al PNL, pentru ca, in privinta ministrilor PNL, ei sunt in aceeasi formatiune politica cu premierul si atat premierul, cat si ministrii, ca membri ai PNL, trebuie sa respecte statutul PNL. De altfel, nu a existat nicio discutie, nici unu la unu, nici in cadrul forurilor statutare ale PNL nu a existat nicio discutie pe aceasta tema", a conchis presedintele PNL.