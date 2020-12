Orban, dupa aprobarea listei ministrilor: Nu e niciun dezavantaj daca PNL nu detine un minister sau altul

Intrebat, dupa sedinta BPN, in legatura cu reprosurile care i-au fost aduse de colegii de partid in privinta negocierilor cu partenerii de coalitie, Ludovic Orban a spus ca PNL nu este singur la guvernare."Le-am raspuns ca PNL nu este singur la guvernare, PNL se afla intr-o coalitie si ca in negocierile care au fost purtate mandatul dat de Biroul Politic National a fost respectat suta la suta. Mandatul meu a fost acela de a negocia formarea unei coalitii si, de asemenea, de a conduce la formarea unei majoritati parlamentare care sa duca la investirea unui guvern condus de Florin Citu si, de asemenea, cu o reprezentare care tinea cont de votul cetatenilor, adica o reprezentare in toate functiile de demnitate publica pentru Partidul National Liberal, corespunzatoare votului dat de cetateni si anume o pondere de 55%", a afirmat Orban.El a subliniat ca orice ministru trebuie sa puna in practica programul de guvernare si nu exista niciun dezavantaj ca PNL nu detine un minister sau altul."Sigur ca s-a discutat de ministere. Normal ca poate unii au fost suparati ca nu mai detinem noi anumite ministere. Pe de alta parte, vreau sa spun un lucru foarte limpede, pe care trebuie sa il inteleaga toti romanii: din punctul meu de vedere, orice ministru gireaza un portofoliu, indiferent ca este din partea PNL, din partea USR PLUS sau din partea UDMR , pune in practica programul de guvernare al coalitiei. Nu exista niciun dezavantaj daca PNL nu detine un minister sau altul. Sigur ca probabil au considerat ca avand anumite ministere poate am fi avut o alta pozitionare sau mai multa putere sau alte lucruri", a adaugat liderul liberal.Ludovic Orban a precizat ca pentru el cel mai important lucru a fost acela de a reusi constructia coalitiei."Pentru mine cel mai important lucru pe care l-am avut in vedere a fost acela de a reusi constructia acestei coalitii, o constructie care nu a fost simpla, a presupus negocieri de doua saptamani, negocieri dificile, de armonizare a unor programe de guvernare care aveau foarte multe puncte diferite, de castigare a increderii reciproce, de constructie a unui spirit de echipa intre cele trei formatiuni. Si eu cred ca in mare parte aceste lucruri le-am realizat, iar pentru mine este important ca reusim sa dam Romaniei un guvern de care este nevoie ca de aer", a adaugat Orban.Liderul liberalilor a mentionat ca in BPN al PNL nu a fost un vot in unanimitate pentru lista ministrilor."Acum suntem vinovati ca nu este unanimitate in PNL? E adevarat - cand avem unanimitate, consens, sunt momente cand avem opinii contrare, fiecare are dreptul sa isi exprime opinia, suntem in 22 decembrie, aniversam 31 de ani de la Revolutie, suntem intr-o democratie si este dreptul fiecarui membru al PNL de a exprima opinii in interiorul partidului, evident nu in afara partidului. (...) Realitatea este urmatoarea: suntem un partid democratic, suntem un partid in care fiecare membru, lider are dreptul sa se exprime, sa voteze cum considera de cuviinta, respect votul celor care au votat impotriva sau s-au abtinut, 7 la numar, dar, pe de alta parte, tin cont de votul celor 63 de colegi din Biroul Politic National care au votat pentru candidatii de ministri propusi", a declarat presedintele PNL.CITESTE SI: