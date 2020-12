Orban spune ca functiile de demnitate publica vor fi exercitate de oamenii partidelor. Functiile din administratie, ocupate prin concurs transparent

"Exista acele institutii care sunt conduse de persoane care detin functii de demnitate publica, adica de secretar de stat, subsecretar de stat - aceste functii de demnitate publica sunt functii politice, de raspundere politica si normal ca ele vor fi exercitate de reprezentanti ai formatiunilor politice din cadrul coalitiei de guvernare. In ceea ce priveste palierul administrativ de functie publica, atat la nivel national, cat si la nivelul structurilor din teritoriu care pot fi regionale sau la nivel judetean, sustinem o modificare clara a legislatiei (...) astfel incat toate functiile publice sa fie ocupate printr-un concurs organizat transparent la care sa poata participa oricine indeplineste conditiile de participare si selectia sa fie obiectiva astfel incat cei mai buni sa ocupe functiile publice", a declarat Orban, la finalul unei noi runde de negocieri pe marginea programului de guvernare.El a precizat ca, in cadrul discutiilor de sambata, reprezentantii partidelor din coalitie au definit "arhitectura institutionala guvernamentala si (...) modul de gestiune al pozitiilor de raspundere pe palierele 2 si 3 ale guvernarii"."Fiind un guvern de coalitie, am discutat si asupra detaliilor de functionare in interiorul Guvernului, in interiorul ministerelor intre ministri , secretari de stat, presedinti de agentii. De asemenea, am finalizat o orientare asupra modului in care urmeaza sa fie definite pozitiile de rang 2 si 3 din structura Guvernului", a adaugat liderul PNL.