Ludovic Orban, despre fuziunea PNL cu PMP: Dacă cineva îşi imaginează că Petrov poate să umple golul pe care l-am lăsat eu, se îmbată cu apă rece

Fostul lider liberal Ludovic Orban a declarat că, de când Cristian Diaconescu este preşedinte al PMP, nu a avut nicio discuţie despre fuziune cu acesta, dar a precizat că a avut astfel de discuţii cu fostul lider de la Mişcarea Populară, Eugen Tomac, însă Traian Băsescu s-a opus atunci.

"Nu am avut nicio discuţie cu Cristian Diaconescu de când a fost ales preşedinte al PMP, decât un salut la Congres, când a fost invitat. În ceea ce priveşte înglobarea PMP, dacă cineva îşi imaginează că Petrov poate să umple golul pe care l-am lăsat eu prin decizia aberantă şi complet absurdă a unei echipe care nu-i echipă, se îmbată cu apă rece.

E încă un cui bătut în sicriul PNL. În politică importante sunt voturile oamenilor, încrederea oamenilor. PMP vine în PNL care e în alianţă cu PSD la guvernare. Credeţi că electoratul PMP, care e anti-PSD o să dea din mâini de bucrie şi o să aplaude gestul de înglobare într-un PNL care este cu PSD-ul? Nu cred. Astea sunt nişte înţelegeri care sunt făcute pentru supravieţuirea unor lideri politici", a declarat Ludovic Orban, la Prima TV, duminică.

Orban a precizat că şi el a avut discuţii despre fuziune cu PMP, dar că Traian Băsescu s-a opus.

"Trebuie să vă spun foarte clar, eu am avut PMP ca partener implicat în nivelul doi şi nivelul trei la guvernare. Am cunoscut foarte mulţi oameni de calitate în PMP, au fost cei mai apropiaţi parteneri, mai apropiaţi chiar şi decât USR în guvernare, care USR nu a vrut să îşi asume răspunderea intrării în structurile guvernului şi şi eu am avut discuţii în perioada respectivă cu preşedintele din acea perioadă, Eugen Tomac despre o posibilă unire. Dar Traian Băsescu nu a fost de acord", a declarat Orban.

Fostul lider liberal a explicat că a avut o discuţie pe această temă cu Traian Băsescu.

"Eugen Tomac mi-a recomandat să am o discuţie cu Traian Băsescu, iar Băsescu mi-a spus că nu e de acord, că PMP şi dacă pleacă Tomac şi cu ai lui, va avea acelaşi scor politic că scorul politic e determinat de el ca lider, era locomotiva electorală", a declarat Orban.

PNL şi PMP au decis să discute despre fuziune, fiind stabilite echipe de negociere.

