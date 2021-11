Orban, noi atacuri la adresa lui Iohannis, pe care îl numește ”mumia din Egipt”: ”Își dorește să devină prim ministru. Pe plan european nu mai are nicio șansă”

Ludovic Orban continuă acuzațiile grave la adresa președintelui Klaus Iohannis. Fostul lider liberal a spus despre acesta că dorește să devină prim ministru.

”Lucrul cel mai grav este că Iohannis si conducerea nelegitimă a PNL trădează electoratul care i-a ales in 6 decembrie. M-am luptat cu toate puterile mele ca să nu ajungem aici. Am fost constant pe partea dreaptă. Am susținut valorile de dreapta si m-am luptat cu toate avatarurile partidului comunist. Iohannis își dorește să devină prim ministru, pentru că pe plan european nu mai are nicio șansă”, a afirmat Ludovic Orban la Realitatea TV.

Fostul președinte PNL spune despre Iohannis că este de nerecunoscut. ”Este de nerecunoscut pentru mine, nu l-am văzut să joace golf în perioada în care am colaborat. Ce face de când și-a anunțat Cîțu candidatura, cu 2-3 luni înainte, nu are nicio legătură cu interesele românilor. Astăzi, președintele Iohannis aduce PSD la putere. Cine mai poate să-l recunoască pe vizitatorul de la piramide? Ca să nu zic… mumia?”, a spus Orban.

Acesta a completat că în perioada în care era președinte era chemat la Cotroceni și separat de alți lideri liberali, cum ar fi Flutur, Boc, Rareș Bogdan, Turcan sau Bușoi. ”În politică, în afară de interese, trebuie să ai caracter, onoare, bun simț, cinstit, onest față de oameni. Nu contează numai câștigul personal. Din păcate, cei care împing alianța împotriva firii au teamă de Iohannis”, a mai precizat Ludovic Orban.

Liderul liberal s-a referit și la votul care a decis alianța la guvernare cu PSD, susținând că Iohannis i-a sunat pe undii dintre membrii biroului executiv și le-a spus să voteze pentru PSD. ”La întrebarea cine e pentru, nu au fost 35. Dan Vîlceanu a spus că e mai simplu să se numere voturile împotrivă. Au fost proteste.

Au fost foarte mulți oameni care au fost cu mine în sală, care nu au votat deloc. Nu l-am văzut pe Muraru, de la PNL Iași. Avea mandat să voteze împotrivă. Nu l-am văzut pe președintele PNL Galați, de la Caraș Severin, Marcel Vela, Știrbu, de la Olt. Primarul nostru de Oradea a propus vot nominal. Cîțu n-a votat, de exemplu. Este o rușine ipocrită. Nu i-e rușine să se ducă la negocieri cu PSD, dar a dat declarații”, a mai afirmat Orban.

