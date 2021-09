Orban îl ironizează pe Florin Cîțu: „Hai să fim cinstiţi! Vi se pare că Guvernul ăsta chiar a funcţionat la parametri?”

"Eu nu am spus niciodată în campanie că voi asigura o guvernare de opt ani. Sigur că cred că s-a greşit unitatea măsură în discrus, era vorba de opt luni, nu de opt ani. Nu am această aroganţă, nu am spus în campanie că am tranşat Congresul în cadrul unei moţiuni de cenzură în care în spatele tău era cel care te apăra şi care era concurentul tău. În campanie am spus lucruri care sunt importante: că Guvernul trebuie să facă ceea ce a promis oamenilor, trebuie să crească veniturile oamenilor, pensiile, salariile alocaţiile (...) că trebuie să sprijinim toate companiile româneşti", a afirmat Ludovic Orban , în discursul ţinut, vineri după-amiază, în şedinţa Comitetului Director Judeţean al PNL Prahova, unde îşi prezintă programul cu care va candida la Congresul din 25 septembrie.În faţa reprezentanţilor PNL Prahova, Orban a precizat că "liberalii nu sunt un partid de nişă"."Din păcate, dacă ne uităm la sondajele de opinie - şi nu numai dacă ne uităm la sondajele de opinie, că fiecare dintre noi trăim între oameni - vedem că de vreo două luni jumate pare că aproape tot ce am construit este pus în pericol. Am o strângere de inimă să intru pe internet şi să văd comment-urile, nu comment-urile gherilelor de partide, ci comment-urile oamenilor reali. Am o strângere de inimă să ies pe stradă şi să mă întâlnesc cu oamenii pentru că ne bat obrazul şi ne spun: dom-le, v-am votat să faceţi treabă. Şi ăsta e adevărul. Noi le-am promis patru ani de stabilitate, patru ani de pace politică, patru ani de construcţie, de dezvoltare, de modernizare, de creştere economică şi de creştere a calităţi vieţii în România. Astea au fost angajamentele noastre", a declarat el.Orban a adăugat că nu se simte responsabil pentru situaţia actuală. "Din păcate, de două luni jumate, lumea se uită la noi şi nu înţelege ce ne-a apucat. Şi aici o să fiu foarte deschis cu dumneavoastră: nu mă simt responsabil în niciun fel. Toată campania mi-am dus-o cu un discurs echilibrat, constructiv, evitând să răspund la toate atacurile care au fost lansate împotriva mea, asumat. Eu vă spun că sunt colegi de-ai mei care m-au atacat mult mai mult decât m-au atacat PSD -iştii în ultimele şase luni. Aşa ceva nu e normal. Cine atacă preşedintele PNL, atacă Partidul Naţional Luberal în ansamblul său şi arată o lipsă totală de respect faţă de instituţia preşedintelui şi mai ales o lipsă totală de respect faţă de preşedintele partidului care, nu numai că nu a făcut niciun rău partidului ăsta, ci dimpotrivă, a pus osul la treabă, a pus suflet şi, alături de voi, a obţinut rezultate deosebite. Scădem în sondaje, lumea îşi pierde încrederea în noi pentru că nu înţelege ce se întâmplă cu Guvernul. Asta este problema şi hai să fim cinstiţi! Vi se pare că Guvernul ăsta chiar a funcţionat, aşa, la parametri? Eu m-am ferit să lansez critici publice, am preferat totdeauna discuţii separate cu pemierul şi cu miniştrii. Sunt lucruri care pot să se mişte mult mai repede”, a adăugat Ludovic Orban.Liderul PNL a făcut referire şi la învăţământ."Trebuie să reformăm sistemul de educaţie, dar nu cu poveşti şi cu vorbe, noi trebuie să schimbăm mentalitatea în sistemul de educaţie, trebuie să renunţăm la practicile specifice perioadei comuniste care, din păcate, s-au perpetuat în multe zone. (...) Noi nu trebuie să încurajăm supunerea şi conformismul, ci trebuie să încurajăm iniţiativa, creativitatea, să încurajăm tinerii, copiii, să meargă pe cărări nebătute”, a adăugat liderul PNL.Orban a arătat că oamenii vor judeca partidul în anul 2024 după cum guvernează, atât la nivel naţional, dar şi la nivel judeţean şi local.Orban şi-a încheiat discursul spunându-le celor prezenţi: "Congresul din 25 septembrie nu este un congres oarecare, vă rog, salvaţi Partidul Naţional Liberal!".