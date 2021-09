Orban: Am apreciat corectitudinea UDMR în respectarea programului de guvernare

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri, la Congresul UDMR, că a apreciat, de-a lungul timpului, corectitudinea UDMR în respectarea programului de guvernare. El a subliniat şi că UDMR a fost o formaţiune mai "înţeleaptă" întrucât nu a organizat acum alegeri interne. "PNL şi USR PLUS au două congrese competitive care sperăm să ajungă la un deznodământ democratic pentru a pune punct crizei politice. România are nevoie de un guvern stabil, de un guvern cu un sprijin parlamentar clar, care să confere o majoritate pentru a pune în practică toate obiectivele din programul de guvernare", a declarat el.

Totodată, Orban a promis "susţinerea PNL pentru punerea în practică a programului de guvernare" negociat.

"PNL, dedicat susţinerii valorilor liberale, în primul rând a drepturilor şi libertăţilor fundamantale a cetăţenilor, a avut o relaţie de colaborare cu UDMR şi de-a lungul celor 31 de ani de democraţie de multe ori au fost poziţii apropiate şi am participat la mai multe guvernări. Cea a CDR, a Alianţei DA şi ne aflăm din nou la guvernare împreună. Am apreciat corectitudinea UDMR în respectarea programului de guvernare. Am apreciat calitatea profesională şi morală a reprezentanţilor UDMR", a declarat Ludovic Orban, vineri, în discursul ţinut la Congresul UDMR.

El a adăugat că în multe localităţi cele două formaţiuni au înţelegeri şi acţionează pentru dezvoltarea locală.

"Nu pot să nu remarc că UDMR a avut o atitudine constantă de preferinţă pentru PNL şi formaţiunile de centru dreapta. UDMR a intrat la guvernare cu formaţiunile politice de centru dreapta şi chiar dacă au fost preioade cu înţelegeri cu formaţiuni de stânga au fost doar la nivel parlamentar", a menţionat el.

Orban a susţinut că UDMR a fost o formaţiune mai înţeleaptă întrucât nu a organizat alegeri interne înaceastă perioadă.

"Toate formaţiunile politice care formează coaliţia au avut congrese, dar UDMR a fost mai înţelept, nu are alegeri interne. PNL şi USR PLUS au două congrese competitive care sperăm să ajungă la un deznodământ democratic pentru a pune punct crizei politice. România are nevoie de un guvern stabil, de un guvern cu un sprijin parlamentar clar, care să confere o majoritate pentru a pune în practică toate obiectivele din programul de guvernare. PNL a avut o susţinere pentru minorităţile din România, fiecare minoritate îmbogăţeşte România şi conferă o valoare societăţii româneşti. România e o ţară în care am urmărit respectarea drepturilor minorităţilor naţionale, de la folosirea limbii materne în educaţie până la folosirea limbii materne în administraţie şi justiţie", a afirmat liderul PNL.

El le-a urat participanţilor la Congres succes la dezbaterile legate de susţinerea familiei.

"Deciziile pe care le veţi lua la congres vor putea fi transpuse în legislaţie pentru că este nevoie de susţinerea familiei. Vă garantez susţinerea PNL pentru punerea în practică a programului de guvernare pe care l-am negociat", a conchis Orban.

După discursul lui Orban, liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a spus: "Am început politica în acelaşi timp, suntem încă foarte tineri, dar dacă mă uit la politica românească am început să fim cei mai bătrâni, dar încă rezistăm".