Orban, reactie la noua motiune anuntata de PSD: Depunerea de motiuni simple impotriva ministilor dupa doua luni de mandat arata o tendinta de politicianism demagogic

"V-am mai spus: sa te apuci sa depui motiuni simple impotriva unor ministri la o luna, doua de la preluarea mandatului arata o tendinta de politicianism demagogic. Asteptam sa vedem motiunea.In ceea ce ne priveste, noi suntem solidari cu partenerii de guvernare si cu siguranta vom vota impotriva unei motiuni depuse de PSD ", a precizat liderul liberalilor la Parlament. Intrebat in legatura cu faptul ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a spus ca social-democratii vor depune motiune de cenzura daca nu vor fi acceptate amendamentele PSD la buget, Ludovic Orban a raspuns: "Sa depuna".Reactia liderului PNL vine dupa ce prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a anuntat luni ca social-democratii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, dupa dezbaterea si aprobarea bugetului."In Biroul Politic National am decis sa depunem motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, pentru ce a vazut o tara intreaga, bataia de joc la adresa antreprenorului roman. In loc sa ii ajute, el nu face acum decat sa blocheze un program de finantare de 500 de milioane de euro. Dupa dezbaterile pe buget, vom face o motiune simpla impotriva ministrului Economiei", a afirmat Grindeanu intr-o conferinta de presa.