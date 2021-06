Orban: Nu este importanta varsta presedintelui PNL. Voi mentine aceeasi deschidere spre tineri chiar daca unii pe care i-am promovat m-au dezamagit

"Nu este importanta varsta presedintelui PNL, ci cine este, ce conceptii are, ce face presedintele PNL. Eu pe mine nu mai pot sa ma innoiesc, sa ma intineresc, pentru ca asta este natura, asta e viata. Ceasul ticaie si nu pot sa merg decat spre senectute, inainte, nu pot sa merg inapoi, dar voi mentine aceeasi deschidere a PNL spre tineri de valoare, spre tineri care vor intre-adevar sa intre in viata publica, care vor sa isi asume raspundere in comunitatile locale, la nivel judetean, la nivel national, chiar daca unii dintre cei pe care i-am promovat m-au dezamagit", a declarat Ludovic Orban , intrebat joi la Parlament daca el crede ca este un politician cu vechime, in conditiile in care va avea loc la toamna Congresul PNL pentru alegerea unei noi conduceri a partidului.Acesta a mai precizat ca deja a adus un suflu nou in formatiune."Daca va uitati, fata de momentul in care am fost ales presedinte al PNL au aparut foarte multe fete noi in spatiul public care au ocupat functii publice, de la Siegfried Muresan , dau exemple si din tabara lui Florin (Florin Citu - n.r.), Cristi Bacanu, de la Violeta Alexandru pana la Pavel Popescu. La ora actuala, daca ne uitam la grupul parlamentar de la Camera Deputatilor, cred ca este cea mai mica medie de varsta si grupul care cuprinde cei mai multi tineri pe care i-a avut vreodata PNL in Parlament. Mai mult decat atat, am fost curajos si am sustinut candidatura foarte multor tineri la functiile de primar si multi dintre ei au si castigat", a explicat Orban. Florin Citu a spus, cand si-a anuntat candidatura la sefia PNL ca va castiga, intrucat nu exista alta varianta, iar partidul are nevoie de un suflu nou.