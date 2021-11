Ludovic Orban anunță intrarea în opoziție alături de USR. „Vor încerca să controleze toate televiziunile, toate instituțiile de stat”

Ludovic Orban a declarat duminică, 14 noiembrie, că partidul pe care îl creează se va poziționa în opoziție față de coaliția PSD-PNL-UDMR. Acesta a subliniat că noua coaliție, pe care o vede ca ”un monstru”, va controla toate televiziunile și toate instituțiile de stat.

„Această coaliție, această întovărășire reprezintă un pericol pentru democrația din România, pentru că va avea tot: președinte, toate instituțiile ce țin de președinte, (…) toți președinții de consilii județene, 95% din primarii din România. Va fi greu de lucrat cu acest monstru.

Vor încerca să controleze toate televiziunile, toate instituțiile de stat, vom încerca să luptăm cu un monstru”, a spus Orban.

El spune că partidul său se va poziționa în opoziție, alături de USR. ”E calea cea mai grea pe care am ales-o, am ales calea luptei cu acest monstru. (…) Alături de cei de la USR PLUS va trebui să luptăm umăr la umăr”, a mai spus Orban în cadrul unei emisiuni difuzate la Digi24.

Orban a precizat că a ales această cale, despre care a spus că reprezintă drumul cel mai greu și că ar fi putut foarte ușor să stea în partid și să accepte una din funcțiile ce i-au fost oferite.

Orban îl acuză pe Florin Cîțu că își dorește premier de la PSD

Ludovic Orban a mai spus că actualul lider al liberalilor Florin Cîțu își dorește un premier social-democrat. ”După părerea mea, Cîțu preferă premier de la PSD. Ca să nu fie altcineva mai important, altcineva care să aibă o funcție mai importantă decât el în partid”, a explicat Orban în cadrul unei emisiuni la Digi24.

Orban se declară șocat de informațiile de astăzi care arată că președintele Iohannis va decide ce candidat vor propune PNL și PSD pentru funcția de premier. ”Se duc la judecată să hotărască Iohannis. Asta e țară democratică să hotărască Iohannis ce candidat să dea partidele?”, a mai spus fostul lider al PNL.