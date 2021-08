Orban dă vina pe Florin Cîțu pentru prăbușirea PNL: „De la intrarea în competiţie a premierului există un trend descendent, probabil la 20%. Mi se rupe inima”

"În ceea ce mă priveşte, am anunţat că, odată cu depunerea candidaturii şi cu începerea campaniei oficiale pentru prezentarea programului meu politic în faţa filialelor, că îmi doresc ca odată cu debutul acestei campanii să înceapă şi recredibilizarea Partidului Naţional Liberal, iar toate mesajele pe care le transmit, toate punctele mele de vedere pe care le transmit sunt mesaje constructive, mesaje pozitive, echilibrate, care au darul de a arăta românilor că suntem serioşi, că suntem preocupaţi de a asigura o guvernare performantă, că suntem preocupaţi de a asigura în primul rând punerea în practică a programului de guvernare şi de respectare a angajamentelor pe care le-am făcut faţă de români şi, indiferent de rezultatul competiţiei interne , Partidul Naţional Liberal îşi onorează angajamentele faţă de cetăţenii români", a declarat Ludovic Orban, duminică, la finalul şedinţei Comitetului Director al PNL Bihor , în faţa căruia liderul PNL şi-a prezentat moţiunea.Întrebat dacă îl îngrijorează rezultatele unor sondaje de opinie care arată că PNL a scăzut chiar şi până la 16% în preferinţele electoratului, liderul liberal a afirmat:"Nu există, noi avem cercetări sociologice. Ce este interesant este că, până la momentul intrării în competiţie a domnului prim ministru Cîţu, Partidul Naţional Liberal a înregistrat o încredere şi o intenţie de vot stabilă - în jur de 26-27% - şi, într-adevăr, există un trend descendent - nu la scorul de 16-18, probabil suntem în jur de 20-22 - e adevărat, dar am intrat pe trend descendent.Sunt convins că toţi colegii mei, inclusiv cei care l susţin pe Florin Cîţu, percep acest pericol. Mie mi se rupe inima că o muncă uriaşă pe care am dus-o începând cu 2017 împreună cu toţi colegii noştri să ridicăm Partidul Naţional Liberal, să creştem încredea cetăţenilor în Partidul Naţional Liberal, ne confruntăm cu un astfel de fenomen pe care eu îl consider temporar şi an convingerea că vom depăşi această perioadă. La urma urmei, oamenii aşteaptă din partea noastră să ne concentrăm pe buna guvernare". Întrebat ce ar trebui să se întâmple pentru ca PNL să nu mai scadă în sondaje, el a susţinut că ar trebui "să înceteze atacurile reciproce"."Din păcate, unii dintre colegii mei care au muncit alături de mine pentru a obţine rezultate în perioada 2017-2020 consideră că pot să-i facă bine lui Florin Cîţu dacă dau toată ziua în mine. Aici trebuie să demonstrezi că eşti mai bun. (...) Nu îl ajută cu nimic pe Florin Cîţu faptul că unii din tabăra lui şi chiar şi Florin Cîţu uneori mă critică şi mă atac ă de foarte multe ori pe nedrept", a mai susţinut Ludovic Orban