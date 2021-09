Orban: "Premier va fi cel care va fi ales preşedinte al PNL. În cazul domnului Cîţu, dacă va fi ales preşedinte al PNL, îmi pun serioase semne de întrebare dacă mai poate să fie premier"

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seară, 20 septembrie, că, după 25 septembrie, premier va fi cel care fi ales lider al partidului, el susţinând că va avea o relaţie strânsă cu şeful statului.

”Premier va fi cel care va fi ales preşedinte al PNL. V-o spun ca să ştiţi. Iar în cazul domnului Cîţu, dacă va fi ales preşedinte al PNL, îmi pun serioase semne de întrebare dacă mai poate să fie premier pentru că - dacă vrem să refacem coaliţia (...) - USR PLUS are o condiţie foarte clară pe care a pus-o”, a declarat Ludivic Orban la Realitatea PLUS.

Întrebat ce relaţie va avea cu preşedintele Klaus Iohannis în cazul în care va deveni premier, Orban a spus că nu vede de ce nu ar exista o colaborare strânsă.

”Parteneriatul dintre mine ca lider PNL şi preşedinte a fost un parteneriat de succes. Aduceţi-vă aminte cât de implicat a fost preşedintele în colaborarea cu guvernul pe care l-am condus în pandemie. Cât de aproape a fost preşedintele şi cât de prezent în susţinerea activităţilor, la câte decizii a participat şi câte decizii a influenţat. Relaţia a fost de colaborare strânsă şi nu văd de ce nu ar fi aşa şi după 25 septembrie. Nu cred că avem interese contradictorii. Şi eu şi preşedintele ne dorim să punem punct acestei crize. Doreşte şi el şi eu o guvernare performantă. Vrem să utilizăm toate resursele pentru dezvoltarea României”, a mai afirmat Ludovic Orban.

