Orban, prima reactie dupa criticile primite din partea liberalilor din tara: "Intre mine si liderii din Ardeal nu exista tensiune". Ultimele negocieri dintre PNL, USR/PLUS si UDMR

Principalele declaratii ale lui- Am finalizat o orientare asupra modului in care urmeaza sa fie definite pozitiile de ordinul 2 si 3- Exista doua tipuri de autoritati: agentii, autoritati, oficii, inspectorate. Exista acele institutii care detin functii de demnitate publica, functii politice, care vor fi exercitate de reprezentantii coalitiei de guvernare- In ceea ce priveste palierul administrativ, atat la nivel national, cat si judetean, sustinem o modificare a ocuparii functiei publice pentru ca toate functiile sa fie ocupate prin concurs, a fost o informatie. Prioritatea noastra este de a finaliza programul de guvernare si negocierile necesare. Romania are nevoie de un guvern cu puteri depline. Sunt necesare masuri de adoptat pana la finalul anului.- Cand vor fi finalizate negocierile, toate candidaturile vor fi analizate in forurile statutare si vom decide cei mai buni candidati pentru portofoliile pe care le avem- In ceea ce priveste pozitiile de secretari de stat, ele au vizat prioritatile fiecarui partid.- Speram ca luni sa fim gata cu programul de guvernareE normal sa existe nemultumiri. Intr-o coaltie nu poti sa iei tot.Intrebat daca este multumit de cum a negociat ministerele, Orban a declarat "niciodata nu pot fi toti multumiti".Principalele declaratii ale lui- Vreau sa va asigur ca nu vom imparti si nu vom transforma in sinecuri politice posturile din administratie. Astazi nu am impartit sinecuri. Am discutat despre demnitarii din functiile publice. Vor fi si acolo oameni competenti- Am avansat pe programul de guvernare si exista o legatura intre continutul programului de guvernare si ceea ce va face guvernul la nivel de ministrii- O sa stabilim cand va vom prezenta structura guvernului, de ce se ocupa vicepremierii- Maine avem de finalizat programul de guvernare si de clarificat programul politic.Principalele declaratii ale reprezentantului- Cel mai important rezultat este cresterea increderii politice. Ne propunem, pentru maine, ca la finalul zilei sa putem semna acordul de coalitie pentru sustinerea premierului Florin Citu - Candidatii vor fi decisi in structurile interne ale UDMR