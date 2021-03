Ludovic Orban: "Inainte de votul pentru desfiintarea Sectiei Speciale deputatii liberali au fost sunati si convocati la DNA Brasov. A fost un apel fals"

"Va informez ca s-a petrecut un lucru absolut incredibil. Foarte multi colegi deputati din PNL , cu 40 de minute inainte, cu 30 de minute inainte, cu 20 de minute inaiantea exercitarii votului pe legea pentru desfiintarea SIIJ au fost sunati si convocati la DNA Brasov.Mai multi parlamentari PNL au fost sunati de pe un numar de telefon, probabil cartela. Era un apel fals. Cineva a premeditat.Cineva a incercat sa ii scoata din sala de plen inainte de vot. (Au fost sunati) Ovidiu Sergiu Bilcea, Luminita Barcari, Nicolae Giugea , este o lista mare, cred ca sunt peste 10 deputati in aceasta situatie. Le-am sugerat sa faca sesizare la Politie", a delcarat liderul PNL.Deputatii au votat, miercuri, proiectul de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ) cu 171 de voturi "pentru" si 136 "contra". Camera Deputatilor este prima camera sesizata, forul decizional fiind Senatul.Deputatii au adoptat in plen proiectul privind desfiintarea SIIJ in forma primita de la Comisia juridica, unde au fost adoptate mai multe amendamente , printre care si unul al deputatului minoritatilor nationale Ionel Stancu, care prevede ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM.