Orban: Sunt pentru existenta unor sporuri care sa fie bine intemeiate, bine justificate

Liderul liberal a adaugat ca sunt foarte multe solicitari, din tara, de lansare a unui nou Program de Dezvoltare Locala si a precizat ca liberalii vor solicita includerea in buget a studiului de fezabilitate pentru autostrada Calafat - Lugoj. Orban a mai declarat ca este preferabil ca la bugetul propus in Parlament sa existe cat mai putine amendamente , in Parlament."Sunt pentru existenta unor sporuri care sa fie bine intemeiate, bine justificate si care sa reflecte cu adevarat o realitate in ceea ce priveste munca depusa de beneficiarii acestor sporuri si de conditiile in care se desfasoara activitatea loc. Este o analiza. Urmeaza sa fie modificata legea salarizarii in sectorul public", a declarat, duminica, Ludovic Orban, la finalul sedintei Biroului Politic National al PNL. Liderul liberal s-a referit si la bugetul de stat aratand ca ar fi bine sa aiba un numar mic de amendamente, in Parlament."Exista un proiect de buget, vom mai discuta daca exista imbunatatiri. In cadrul dezbaterilor parlamentare eu consider ca discutiile trebuie sa aiba loc cu Guvernul pana la adoptarea proiectului bugetului de stat si a proiectului legii bugetului asigurarilor sociale de stat, dar este preferabil in Parlament sa fie un numar minim de amendamente care sa nu afecteze structura bugetului si prioritatie care sunt stabilite in programul de guvernare", a declarat Orban.