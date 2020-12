Orban: Suntem hotarati ca in cel mai scurt timp posibil sa dam Romaniei un Guvern competent

"Suntem hotarati ca in cel mai scurt timp posibil sa dam Romaniei un Guvern competent, un Guvern responsabil, un Guvern hotarat sa reformeze marile sistemele publice, un Guvern care sa puna in practica un program de guvernare care sa asigure cresterea calitatii vietii pentru fiecare roman, cresterea serviciilor publice, dezvoltarea infrastructurii, modernizarea Romaniei", a declarat Orban, dupa semnarea acordului de guvernare 2020-2024.Orban a vorbit, in acest context, si de faptul ca programul de guvernare este "finalizat in proportie de aproape 100%, fiind doar in faza unor corectii, reglaje fine care trebuie facute inainte de a-l prezenta public"."Asteptam procedurile de constituire a Parlamentului. Imediat dupa procedurile de constituire a Parlamentului asteptam invitatia presedintelui Romaniei la consultarile pe care le va declansa pentru desemnarea primului ministru", a subliniat liderul liberal.Liderii PNL, USR PLUS si UDMR - Ludovic Orban Dacian Ciolos si Kelemen Hunor - au semnat, luni seara, acordul de guvernare 2020-2024. La ceremonia care a avut loc la Palatul Parlamentului a participat si premierul propus de coalitie, Florin Citu CITESTE SI: